Irónico, muy simpático, inteligente, atractivo y sin miedo a las críticas. Así es este trotamundos emparentado con los Reyes. Es cuñado de la Reina. Un intelectual, abogado de profesión desde hace más de 30 años, que ahora se estrena como autor de una novela publicada en España, «El cuarto poder». «Realmente soy un «Barrister», precisa Robert Gavin Bonnar, cuando recibe a LOOK.

«Son esos abogados que llevan toga y peluca del siglo XIX, aquí no existen», comenta dejando claro su fino sentido del humor, antes de comenzar la entrevista. Habla con los ojos, -azules transparentes-, y mirando a los ojos.

El autor el pasado 18 de octubre de 2019 con su pareja, Telma Ortiz. (Foto: Gtres)

Viste camiseta negra y pantalón a juego y tiene cierta prisa. Su agenda es frenética estos días previos a la presentación de la obra. No habla un castellano perfecto pero es fácil entenderle. La obra está escrita originalmente en inglés y traducida al español. «Vamos a un mundo multipolar», avanza con intención de abrir los ojos al lector.

Robert Gavin Bonnar con su libro. (Foto Gtres/Viseras))

Cuñado de la Reina

No es su primer libro, pero sí es el primer trabajo que publica desde que mantiene una relación de pareja con Telma Ortiz, la hermana de la Reina. «Mi mujer sí que leyó el libro, por supuesto, y le encantó; no podía dejar de leerlo, de hecho», explica sonriente cuando le preguntamos por la opinión de su pareja. Sobre sus cuñados, los Reyes de España, no responde si lo han leído o no, aunque su sonrisa le delata. Es discreto pero le divierte su rol de cuñado real. «El título es interesante, sí porque tiene doble sentido», bromea; la prensa es el cuarto poder en España, y él lo sabe.

Bonnar con Telma Ortiz en Pedralbes en 2019. (Foto: Gtres)

Bonnar, escribe esta novela como una necesidad de contar, y con intención de informar al ciudadano sobre los polos de poder mundial. «Europa está medio dormida», comenta. Escribe una ficción basada en una realidad. Es un «faction», dice. Una trama, un «thriller geopolítico, inspirado en la situación convulsa actual», donde el autor pretende revelar cómo es la geopolítica, la situación real de los países BRICS+, sus relaciones con el lado occidental y pone en una balanza el poder económico del dólar. «El mundo está dividiéndose en dos polos y eso no es nada bueno», explica.

El personaje protagonista Matt es pura ficción pero la historia que le ocurre es real. Ruina, suicidio, drama, sexo y poder. «Escribo para que estemos mejor informados», aclara rotundo. Lleva más de un año trabajando en el libro, estudiando y preparando esta obra y «quiere compartir su trabajo con los ciudadanos». El autor contactó hace tres meses con la Editorial Agoeiro para publicar este libro, un libro que ya es una realidad.

La pareja paseando por Niza .(Foto: Gtres)

Adora España

Vive en Madrid, en el Soto de la Moraleja, con su mujer y su hijas; «pero el libro no trata nada de España», aclara. «Adoro España. Es el mejor país del mundo». No le asustan las criticas. «Si la obras es interesante y con personajes interesantes… ¿qué pueden decir las críticas?. La gente que lo ha leído ha aprendido mucho», confiesa. Está feliz y muy satisfecho con su novela. «Como buen irlandés escribo desde que tengo 17 años, escribo toda mi vida», dice cuando le preguntamos si seguirá por el camino de la literatura.

Robert G. Bonnar posando. (Foto: Gtres/ Viseras )

Sabe que es popular en España, por su relación con Telma Ortiz, que vio la luz en octubre del 2019 durante los Premios Princesa de Asturias, pero nada le importa cómo le juzguen. «Mi mujer no podía dejar de leerlo, le encantó el libro y al resto de la familia por motivos obvios…, ni entro», cuenta con honestidad y entre risas cuando comentamos si lo han leído en su entorno. Los próximos pasos son «ampliar el mensaje» y quizás la novela llegue a convertirse en una serie de televisión. No lo descarta. De momento, empezarán por publicar fuera de España.

Más diplomacia y menos armas

No quiere ser político, ni tener un puesto de responsabilidad , ni un cargo público para poder cambiar el orden mundial. Sólo trata de abrir los ojos a quien lo quiera escuchar. «Soy irlandés, de Irlanda el Norte. Odio el conflicto. Doy las gracias a los políticos que han resuelto un conflicto muy grave. Hay que conversar y hay que utilizar la diplomacia. Menos armas y más diplomacia», reclama. Su hija nacida en 2021, fruto de su relación con Telma Ortiz, se llama Erin, un nombre poético común para referirse a Irlanda.

Menos armas y más diplomacia. Ese es el mensaje en definitiva de su obra, que verá la luz el día 5 de junio. Un día después, el autor firmará ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, donde quizás acuda de visita sorpresa, como acostumbra, su cuñada la Reina.