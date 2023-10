Las bonitas palabras de Telma Ortiz ante el gran paso de la princesa Leonor

Este mes de octubre está siendo muy especial para la familia de la princesa Leonor. No solo para la Familia Real, por motivos relacionados con la inminente mayoría de edad de la princesa, sino también para los Ortiz Rocasolano, ya que la hermana de la Reina Letizia acaba de cumplir 50 años y lo ha celebrado con una discreta fiesta a la que no han faltado algunos de sus seres queridos. Telma Ortiz ha organizado una celebración en su domicilio en Madrid, hasta el que se ha trasladado, por ejemplo, su madre, Paloma Rocasolano, que ha acudido con su pareja, Marcus Brandler, aunque no se ha visto ni a la Reina Letizia ni a nadie de la Familia Real. Unas ausencias lógicas, por otra parte, si se tiene en cuenta que este martes Leonor cumple 18 años y que tendrá que afrontar el juramento de la Constitución ante las Cortes Generales, uno de los pasos más importantes en su vida institucional.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias / Gtres

Este sábado, la hermana de la Reina Letizia ha aprovechado para reunir a algunos de sus seres queridos en casa. Por ejemplo, su madre, Paloma Rocasolano llegó al domicilio de su hija sobre la una del mediodía, y salió ya por la noche. Fue un día de lo más especial para la familia, en el que no podía faltar su pareja, que ha demostrado estar muy integrado en la familia. De hecho, fue él el que se ocupó de recibir a algunos de los invitados y darles indicaciones sobre dónde ubicarse.

Telma Ortiz en Madrid. / Gtres

No obstante, Marcus prefirió mostrarse discreto ante las preguntas de los reporteros, que se interesaron por la celebración y sobre cómo está viviendo la familia de la Reina Letizia estos días previos a la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. El novio de Paloma Rocasolano se limitó a dar las gracias y a decir que no tenía nada que comentar.

Igualmente discreta se mostró Telma Ortiz. Un día después de la celebración, la hermana de la Reina Letizia se encontró con los reporteros de la Agencia Gtres, que querían conocer cómo afronta la familia este paso para la princesa de Asturias. Nerviosa y esquiva, pero sin perder el sentido del humor, Telma intentó evitar las preguntas de los periodistas, aunque finalmente declaró que estaba muy orgullosa de su sobrina. La hermana de la Reina Letizia no quiso dar detalles sobre la celebración posterior a los actos institucionales que se va a llevar a cabo en el Palacio de El Pardo, ni tampoco quiso revelar qué le va a regalar a Leonor en este día tan especial.

Telma Ortiz por las calles de Madrid. / Gtres

Será este martes, después de los compromisos oficiales en el Congreso de los Diputados y en el Palacio Real cuando la Familia Real, miembros de la familia del Rey y de la familia de la Reina se reúnan en el Palacio de El Pardo para una celebración privada con motivo de la mayoría de edad de la princesa Leonor. Una encuentro que ha generado mucho debate, ya que todavía no se sabe con exactitud quiénes asistirán y si se hará algún tipo de comunicado oficial.