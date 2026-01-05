Cinco aciertos y un llamativo chasco: la Reina Letizia en la Pascua Militar

La Familia Real vuelve a la actividad tras el parón de Navidad con una de las citas más solemnes e importantes del año. Los Reyes y la princesa de Asturias retomarán su agenda este 6 de enero con la Pascua Militar, marcada por la ausencia de la infanta Sofía. A pesar de que la hija menor de los Reyes cumplió 18 años el pasado mes de abril y de que todavía no ha retomado las clases en Lisboa, su presencia no está anunciada en la agenda oficial.

Para la princesa Leonor será la tercera vez que acuda a este compromiso y lo hará por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. Leonor lleva desde el mes de septiembre centrada en su formación en San Javier, la última etapa de su instrucción militar. El pasado año acompañó a sus padres en la Pascua Militar justo antes de embarcarse en el Juan Sebastián Elcano para su crucero de instrucción. Una aventura inolvidable que la llevó a diferentes puertos en América del Sur.

La Familia Real en la Pascua Militar. (Foto: Gtres).

Como la princesa de Asturias vestirá uniforme -al igual que el Rey-, a nivel estilístico la protagonista es la Reina Letizia. Esta cita castrense está marcada por un estricto código de vestimenta según el cual las mujeres deben ir de largo. Una norma que doña Letizia ha cumplido siempre, aunque no todos los años ha apostado por un estilismo igual de formal.

Las mejores apuestas de Letizia en la Pascua Militar

Dejando a un lado su etapa como princesa de Asturias, en los años que lleva como Reina, doña Letizia ha elegido diferentes modelos para esta primera cita del año. Algunos de ellos, muy acertados y elegantes.

La Reina Letizia en la Pascua Militar de 2025. (Foto: Gtres)

Es el caso, por ejemplo, de la combinación en color granate que llevó el pasado año. Un conjunto de falda larga de corte recto con detalles satinados que combinó con un sencillo jersey de punto. El collar de perlas de la reina Isabel II hizo el resto para un estilismo perfecto.

En 2022 sorprendió con un precioso vestido de estilo camisero con lazada en la cintura y falda amplia en color azul marino, que combinó con uno de los broches de perlas del lote de joyas de pasar.

La Reina Letizia en la Pascua Militar de 2022. (Foto: Gtres)

Espectacular el diseño de estilo esmoquin que lució en 2020, justo antes del comienzo de la pandemia. Un vestido con botonadura joya y una amplia abertura en la falda que le sentaba como un guante.

Uno de sus estilismos más recordados es el de 2019. Un conjunto de falda de color negro que aderezó con una preciosa chaqueta de tweed de Emporio Armani a la que colocó otro de los broches del joyero de pasar, en concreto, el que lleva la perla de color gris.

La Reina Letizia en 2019 en la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

Aunque Varela hace tiempo que dejó de ser su diseñador de cabecera, sus modelos siguen presentes en el armario de doña Letizia y de vez en cuando los recupera. Lo hizo en 2023 con un diseño burdeos con detalles de encaje, pero más nos gustó el que llevó en 2016. Un conjunto de falda con bordados en la parte inferior y una chaqueta blanca entallada que resaltaba su silueta.

La Reina Letizia en 2021 en la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

Un chasco de estilo

Su elección de la primera Pascua Militar tras la pandemia fue quizás demasiado sobria, aunque acorde con las circunstancias. La Reina apostó por una falda recta de color negro y una camisa de color crudo con botones de Maksu. En 2024 repitió fórmula pero con prendas más elevadas. La Reina estrenó una falda de la firma gallega Boüret y la combinó con una blusa satinada en color beis.