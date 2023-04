¿Qué ha sido de Luis Medina tras su implicación en el ‘Caso Mascarillas’?

Se cumple un año desde que el nombre de Luis Medina (42) saltara a las primeras filas de la crónica social por su implicación, junto al empresario Alberto Luceño Cerón, en el presunto cobro de comisiones abultadas en la compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus, para el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, «con el ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico».

Según revela un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la causa instruida por el juez Adolfo Carretero contra el hijo menor de Naty Abascal (79), el aristócrata habría cobrado cerca de 800.000 euros de comisión que, remitidos desde el Malayan Banking Berhad aparecieron en las cuentas de Deutsche Bank que tenía Medina en España casi al tiempo que salieron hacia Países Bajos en forma de tres transferencias. En este sentido y de acuerdo con la querella de la Fiscalía, Medina invirtió ese dinero, entre otras cosas, en la compra de un velero Eagle 44, al que luego bautizó como Feria, y por el que pagó 325.515 euros, y en dos bonos bancarios por valor de 400.000 euros.

Sea como fuere, lo cierto es que el ex duque de Feria lleva, a ojos de la crónica social, un tiempo manteniendo un perfil bastante discreto, alejado de los focos pese a ser durante muchos años, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad española. Tanto, que tras el escándalo, Medina decidió eliminar su perfil de Instagram, donde contaba con más de 30.000 seguidores y había promocionado alguna marca publicitaria reconocida en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

Hasta marzo del año 2021, Luis Medina el hijo menor de Naty Abascal y el anterior duque de Feria era el único de los nietos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la XVIII duquesa de Medinaceli, que no ostentaba distinción propia que corroborase su pertenencia a la aristocracia. Fue entonces cuando su hermano mayor decidió cederle el marquesado de Villalba. Antes de esto, el actual Marqués ya había entablado una disputa con su tío, Ignacio de Medina -duque de Segorbe-, por el título de conde de San Martín de Hoyos, aunque perdió el litigio: «en vida de mi abuela, mi tío, el duque de Segorbe, me comentó la ilusión que tenía la abuela de que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado para mí el de conde de San Martín de Hoyos. Se firmó esa distribución. Pero pasó el tiempo, falleció mi abuela y me enteré de que mi tío nunca movió ese documento», contó el aristócrata en el año 2018 a la revista ¡Hola!.

En su faceta profesional, Luis Medina puso en marcha hace cuatro años junto a otros socios, un showroom en Madrid donde representaba marcas de moda y lujo como Aquazzura, Oscar de la Renta, Intropia, Tete by Odette e Yliana Yepez. No obstante el hermano del duque de Feria terminó por desvincularse de este negocio para fundar, en mayo de 2020, una empresa dedicada a la intermediación de productos, Sextane Trade Desk, cuyo objeto social es «la intermediación del comercio de productos diversos».

En lo que respecta a cuestiones del corazón, el hermano del duque de Feria mantiene actualmente, según destapó la revista Diez Minutos a finales del pasado año, una relación sentimental con una joven enfermera de la Sanidad de Madrid que ha ejercido en ocasiones de modelo: Clara. Así, Medina ha dejado de ser uno de los solteros de oro del panorama patrio.

El marqués de Villalba ha mantenido a lo largo de sus 42 años romances con algunos de los rostros más conocidos de nuestro país como Priscila de Gustín, Alejandra de Rojas, Norma Ruiz, Amanda Hearst, la multimillonaria norteamericana descendiente del magnate de la prensa Randolph Hearst, en quien se inspiró Orson Welles para su película Ciudadano Kane, o Paula Barcala.