Rosa López ya no es la que era, y no solo en lo que se refiere a lo musical, sino también a la forma en la que está haciendo frente a sus últimas polémicas. La Rosa de España apocada de sus primeros años ha tornado en una artista más segura de sí misma que no parece tener miedo a responder a todo aquel que pretenda dejar su nombre en un lugar complicado, ya sea en su particular guerra fría con Chenoa o las duras críticas de los internautas cuando se trata de poner la puntilla o bien a su físico o bien de sus aptitudes musicales.

El último paso adelante de la de Granada ha llegado horas después de las implacables críticas a su última actuación en Barcelona con motivo de la gala BCN Eurovisión, una fiesta previa al concurso y un encuentro de eurofans en el que la cantante recordaba, sobre el escenario del Sant Jordi Club, algunos de los temas que nos han representado en el certamen, incluido su célebre Europe’s living a celebration.

🇪🇸 @RosaLopez hace un recorrido por los éxitos de España en Eurovisión…

▶️«Quédate Conmigo» de @PastoraSoler (2012)

▶️«La Noche Es Para Mi» de @SorayaArnelas (2009)

▶️«Amanecer» de @Edurnity (2015)

Sin olvidar su mítico «Europe's Living A Celebration» (2002)#BCNEurovision pic.twitter.com/auKQSr0VcN — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) March 25, 2023

Un mix de éxitos que daba pie a todo tipo de comentarios poniendo en tela de juicio el valor más preciado para Rosa como aristas: su voz. Frases como «Qué penita me da. Sinceramente me encantaría que ella se diera cuenta que necesita un respiro de sí misma, encontrarse y que vuelva la Rosa que nos enamoró el día que la conocimos y no la que han destrozado durante todo este tiempo» u opiniones demoledoras como … «una cosa es versionar y otra desafinar cada nota, frase y letra», teñían de oscuro una polémica que traspasaba la Red y se convertía de inmediato en titulares de la prensa musical así como de los principales portales de la crónica social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial)

Así las cosas y lejos de quedarse en silencio, Rosa ha querido dar la cara y lo ha hecho sirviéndose de sus redes sociales. En el mismo foro en el que ha recibido los comentarios negativos sobre su performance, la andaluza daba en primer lugar las gracias por los mensajes de apoyo recibido en medio del vendaval: «Quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos por el amor y apoyo que me demostráis día a día. Entre ayer y hoy he estado recibiendo muchas críticas en referencia a la actuación del pasado sábado».

Seguidamente, Rosa apelaba al sentimiento de odio que tienen algunas personas, causante, según ella, de algunas de las críticas que le han llegado a pesar de los filtros que ha tenido para no percatarse de la lluvia de comentarios en su contra : «Nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas, intentas ser un impermeable, pero siempre se filtra algo». Consciente de lo sucedido, Rosa transmitía su felicidad al valorar sobre todo lo bueno recibido: «Estoy feliz, aun así, de ver la parte amable de todo, gente que sin tener por qué,intenta calmar las aguas». Antes de despedirse, López escribía lo que para ella sigue siendo una auténtica declaración de intenciones de cara al futuro, dando portazo a los que no valoran para bien su trabajo: «La música siempre ha sido mi refugio y mi pasión. Y siempre lo será» y sellaba una promesa para con sus incondicionales: «Prometo seguir trabajando duro, creciendo como artista y dando música que os haga sentir tan vivos como a mi».