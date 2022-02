El abrigo de María Pombo que está a punto de agotarse porque no puede ser más ideal

María Pombo es una de las influencers más conocidas de nuestro país y, además, tiene su propia firma de moda, Name the Brand. Esta semana ha compartido en Instagram una fotografía en la que luce un abrigo de la colección que se ha hecho viral y ya está punto de agotarse. Un abrigo de plumas acolchado al que podemos sacar mucho partido antes de que llegue la primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Una de las principales tendencias de 2022 son los colores flúor y los looks llamativos, cuanto más mejor. El nuevo abrigo de Name the Brand lo tiene todo para conquistar nuestro fondo de armario porque, además de ser muy cómodo, es ideal para ir a la última moda.

Con relleno de plumas y tejido acolchado, tiene cuello subido con cierre de cremallera y botones a presión. El fucsia es estupendo para darle un toque de alegría y color a los grises días del otoño.

Un abrigo perfecto para el día a día, cómodo, con estilo y muy calentito. Además, combina a las mil maravillas con todo tipo de prendas. Queremos proponerte un par de looks que pueden quedar muy bien:

Si te apetece un look lleno de fuerza y personalidad , puedes animarte con unos leggings efecto piel en color negro, una sudadera de estilo oversize, también en negro, y unas botas moteras con cordones. El abrigo acolchado rosa le da un toque de distinción y se convierte en el principal protagonista.

, puedes animarte con unos leggings efecto piel en color negro, una sudadera de estilo oversize, también en negro, y unas botas moteras con cordones. El abrigo acolchado rosa le da un toque de distinción y se convierte en el principal protagonista. Esta temporada se llevan mucho los pantalones campana que se pusieron de moda en los 90. Para el día a día, el abrigo de la firma de María Pombo con unos jeans acampanados, un jersey de punto y unos botines de tacón también queda muy bien.

En lo que respecta a los cuidados del abrigo, podemos lavarlo en casa a una temperatura máxima de 30 grados y sin usar lejía. Podemos meterlo en la secadora a baja temperatura, pero es mejor dejarlo secar al aire.

El abrigo está disponible en pre-reserva en la tienda online de Name The Brand por 99,95 euros, desde la talla S hasta la XL. Sale a la venta el próximo 22 de febrero, así que a partir de esta fecha se empezarán a hacer los envíos de la prenda. Los envíos nacionales son gratuitos y tienen un periodo de entrega de entre 1 y 5 días laborales.