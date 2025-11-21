Tamara Falcó ha celebrado su 44 cumpleaños pletórica entre celebraciones y trabajo. La marquesa de Griñón, lejos de hacer una fiesta por todo lo alto, ha optado por pasar este día junto a los suyos y, sobre todo, sin separarse de Íñigo, que ha conseguido que su mujer entre por fin en una discoteca. Después de dos años casado, la hija de Isabel Preysler no se ha reunido con su pandilla católica para soplar las velas y ha cumplido su promesa de quemar la noche de Madrid.

Cuando se dieron la segunda oportunidad en su relación -tras la infidelidad del empresario-, Tamara contó que su ya marido le acompañaría a misa a cambio de acudir junto a él a locales de ocio nocturno. Una promesa que se le resistía por su parte, tal y como contó recientemente la socialité. Sin embargo, ha sido Falcó la que, por su cumpleaños, le ha hecho el regalo a Onieva, el rey de la noche madrileña.

Tamara Falcó antes de entrar en la discoteca. (Foto: Gtres)

Tras reunirse con sus familiares y acudir, como cada jueves, a El Hormiguero, Tamara se desplazó junto a su esposo a La Movida Madrileña, una discoteca ubicada en la Calle del Cid, 1 -en el corazón del barrio de Salamanca-. Una prueba que da cuenta que, efectivamente, la marquesa de Griñón ha cedido en los planes nocturnos de Onieva.

Así es la discoteca en la que Tamara celebró su cumpleaños

Tras salir del plató del programa de Pablo Motos, sobre las once y media de la noche, Falcó puso rumbo a este local junto a su marido, donde permaneció hasta pasadas las dos de la madrugada -solo media hora antes del cierre del establecimiento-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L A M O V I D A M A D R I L E Ñ A (@la_movida_madrilena)

La Movida Madrileña se trata de un local exclusivo -y clandestino- en el que, tal y como da cuenta en sus redes sociales, está prohibido hacer fotos del interior para preservar la intimidad de los presentes. «Por favor, no hagas fotos. Lo que pasa en La Movida, se queda en La Movida», deslizan. Un mensaje que también se repite en la descripción de la biografía de su cuenta de Instagram. Una recomendación cuanto menos llamativa ya que, de esta manera, Tamara e Íñigo han podido disfrutar sin estar pendientes de si hay cámaras grabándolos -como sí que ocurriría, a lo mejor, en otra discoteca-.

Sin embargo, el local -para captar la atención de los clientes-, ha publicado algunas fotos de su interior inspirado, literalmente, en La Movida Madrileña. Además, este bar ofrece música en directo, coctelería clásica y de autor y DJ con vinilos que, según reza su web, «te transportarán a los años 80».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L A M O V I D A M A D R I L E Ñ A (@la_movida_madrilena)

Además, tampoco es casualidad que Onieva le haya propuesto a la socialité acudir a este local, ya que huye del techno para sumergirse en un estilo musical que nació -al igual que La Movida- en la misma década que su mujer.