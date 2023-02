El traspié que empañó el día más romántico de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Podría decirse que Tamara Falcó ha vivido una de sus semanas más ajetreadas en lo que llevamos de 2023. Pese a que el año comenzaba dando un drástico giro de 180 grados a la vida de la marquesa de Griñón, haciendo que ésta pase de estar soltera a que retome su compromiso con Íñigo Onieva después de haber permanecido tres meses separados a consecuencia de una infidelidad por parte del empresario. Algo que parece ser cosa del pasado, y así lo ha reflejado la hija de Isabel Preysler durante su última aparición durante el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week de la capital, cita en la que se ha fundido en un apasionado beso con su pareja con el que ha dejado atrás las rencillas que un día les separaron.

Como no podía ser de otra manera, la ganadora de MasterChef Celebrity también ha acudido a su puesto de trabajo en El Hormiguero para hablar, frente a Pablo Motos y el resto de colaboradores de La Tertulia, sobre lo especial que ha sido la tarde del jueves para ella: «Pedro del Hierro desfilaba y dentro de su desfile ha metido cuatro looks míos, ha sido precioso», comenzaba explicando, visiblemente orgullosa de todo lo logrado en el terreno profesional.

No obstante, y quitando seriedad al asunto, la hija de Carlos Falcó ha aprovechado también para compartir con la audiencia y con sus compañeros una anécdota que tuvo lugar el pasado martes, 14 de febrero, con motivo de San Valentín. Y es que, cuando Tamara se disponía a dar pistoletazo de salida al Día de los Enamorados bajo la atenta mirada de la prensa y ataviada con un look pijamero valorado en casi 1.000 euros según contaba Javier Cárdenas en Levántate OK, sufría un traspié inesperado que hacía de su aparición triunfal un momento ‘tierra, trágame’ en toda regla: «Era San Valentín y me puse unos tacones rojos que me estaban un poco grandes», empezaba contando bajo la atenta mirada de Pablo, Cristina, Juan y Nuria. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Falcó llegó al meollo del asunto: «Había un agujero en el suelo, lo pisé y estaba toda la prensa grabando. Sé que estuvieron tentados a ayudarme, pero prefirieron ver cómo me caía», comentaba entre risas, mientras que Cristina Pardo la consolaba diciendo que los reporteros «la habían ayudado» en cierto modo, ya que «no ha salido la caída» en ningún medio de comunicación. Por su parte, Tamara recuerda esa situación como una anécdota: «A mí me resultó un momento eterno. Antes de saberlo estaba ya en el suelo y no había vuelta atrás», zanjaba con un toque de humor y una palpable felicidad con la que demostraba estar atravesando uno de los momentos más felices de su vida en su inminente camino hacia el altar para darse el «sí, quiero» con Íñigo Onieva. Una boda que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la finca familiar de El Rincón y que reunirá a los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional.