Este martes, 8 de abril, Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, fueron vistos en las inmediaciones de la estación de tren de Sevilla, acompañados de su hija en común y del padre del fisioterapeuta que los ayudaba con el equipaje. Pero lo que podría haber sido una escena familiar sin mayor trascendencia ha acabado reavivando los rumores de tensiones entre David y Merchi, la madre de Anabel, debido a un gesto que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación allí presentes.

La pareja, que evitó hacer declaraciones ante la prensa congregada en el lugar, fue seguida hasta el interior de un ascensor donde les esperaba Merchi. En ese instante, se produjo una interacción que llamó poderosamente la atención: la madre de Anabel saludó con entusiasmo a su hija, con besos y abrazos, e hizo lo propio con el padre de David. Sin embargo, ignoró por completo al padre de su nieta, sin dirigirle ni una mirada ni un saludo. Una actitud que, lejos de parecer un descuido, ha sido interpretada por muchos como una muestra evidente del mal clima que se respira entre ambos.

Anabel Pantoja junto a David en Sevilla. (Foto: Gtres)

Ya desde hace meses se viene especulando sobre la relación tirante entre Merchi y David Rodríguez. Según informaciones publicadas en varios medios, la madre de Anabel no vería con buenos ojos a su yerno, e incluso se ha llegado a afirmar que no le permitiría la entrada a su casa. Desde el círculo cercano a Anabel, algunos aseguran que Merchi siempre ha sido muy protectora con su hija y que no termina de confiar en David, a quien considera una influencia inestable, especialmente tras los rumores de infidelidad que surgieron durante el embarazo de la sobrina de Isabel Pantoja. Otros, sin embargo, creen que las diferencias obedecen más a choques de personalidad que a algo más profundo. Además, estas tensiones habrían ido creciendo en paralelo a los altibajos en la relación de la pareja, que a pesar de mostrarse unidos en público, también han protagonizado distanciamientos que no han pasado desapercibidos para su entorno.

Así está la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez

Al tiempo que los medios se hacían eco del tenso encuentro entre David Rodríguez y Merchi, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, compartía en el programa TardeAR, en Telecinco, algunos detalles relevantes sobre la situación actual de Anabel Pantoja y David Rodríguez, aclarando ciertas especulaciones que han surgido en los últimos días. Según adelantó, la próxima edición de la revista, ya disponible en los quioscos, incluye un extenso reportaje fotográfico en el que se puede ver a la pareja disfrutando de una jornada en la playa, acompañados por su hija. Las imágenes muestran un ambiente relajado y afectuoso, lo que contrasta con los rumores de crisis y distanciamiento que han rodeado a la pareja recientemente.