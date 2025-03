La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez se encuentra en el punto de mira. Después de vivir el que podría considerarse como uno de los peores momentos de su vida (con el inesperado ingreso hospitalario de su hija y su posterior involucración en la investigación por un presunto delito de maltrato infantil debido a las lesiones de Alma), muchas informaciones señalaban que estaban atravesando por una fuerte crisis. De hecho, la periodista Sandra Aladro aseguró que habían tenido una fuerte y larga discusión en el aeropuerto de Las Palmas por la que estuvieron sin hablarse varias horas. Una noticia que, sumada a la distancia que habían tomado recientemente, alimentaba aún más las especulaciones.

Hasta ahora, la sobrina de la tonadillera no se había pronunciado al respecto, pero con el paso de los días ha decidido dar un golpe en la mesa para acallar todo lo mencionado y desvelar el punto en el que se encuentra su relación sentimental con David Rodríguez, el padre de su hija. Desde que comenzara su faceta como creadora de contenidos, la sobrina de Isabel Pantoja ha encontrado en redes sociales un espacio donde pronunciarse sobre su vida personal. De hecho, tras el alta de su hija, acudió a su cuenta de Instagram para emitir un comunicado en el que explicó lo sucedido.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (FOTO: GTRES)

De la misma manera lo ha hecho para acallar los rumores de crisis con su pareja, que han estado en el punto de mira desde el ingreso de su hija. De hecho, también se puso sobre la mesa que ambos dieron un testimonio diferente ante la justicia de Canarias sobre lo sucedido. Sin embargo, ahora la prima de Kiko Rivera ha dado un golpe sobre la mesa y aclarar en qué momento se encuentra su relación con David Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Ahora, a través de su perfil social, Anabel ha compartido un carrete de imágenes de sus últimos días en Sevilla, en los que ha estado rodeada de los suyos. Aprovechando esta publicación, ha añadido una imagen de lo más romántica con el padre de su hija, en la que se miran fijamente y en la que se intercambian gestos de cariño. «Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y para lo malo, pero para sumar momentos, que de eso se trata: vivir y sumar. Sevilla y Córdoba (la ciudad en la que nació su pareja), mi medicina», ha escrito junto a varias fotografías con sus más allegados. Unas instantáneas en las que da cuenta que atraviesa muy buen momento y que su relación sentimental va viento en popa a pesar de lo que se ha dicho en los últimos días. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que a través de sus palabras, muestran que se alegran mucho por esta etapa de la creadora de contenidos tras la tempestad del comienzo de año.