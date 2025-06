Álvaro Muñoz Escassi se desmarca tajante del escándalo de Valeri Cuéllar y Ábalos

El regreso de Álvaro Muñoz Escassi a la vida pública tras su paso por Supervivientes está siendo seguido con gran atención por la prensa del corazón. El jinete, que ya ha retomado su agenda, ha reaparecido en Madrid, donde ha sido visto este miércoles, 25 de junio, paseando con total naturalidad tras compartir una animada comida con Sheila Casas, su actual pareja sentimental. La cita ha generado revuelo, tanto por el buen momento que parece atravesar Escassi en lo personal, como por el silencio que, tras ella, ha decidido mantener respecto a uno de los escándalos más sonados de los últimos días.

A la salida del restaurante, varios reporteros lo esperaban para preguntarle por las explosivas declaraciones de Valeri Cuéllar, la escort trans con la que se le relacionó el verano pasado tras su ruptura con María José Suárez. En las últimas horas, Valeri ha ofrecido entrevistas en las que asegura haber formado parte de una red de escorts VIP con clientes del ámbito político, mencionando de forma directa al ex ministro José Luis Ábalos como uno de los hombres a los que prestó servicios. Las revelaciones han generado una auténtica tormenta mediática, sacudiendo tanto el mundo del corazón como el político.

Preguntado por este asunto, Álvaro ha respondido con evasivas y con un tono visiblemente incómodo. «No tengo ni idea, no he visto nada», han sido sus palabras. Unas con las que el jinete ha dejado claro que no tiene intención de entrar en el barro mediático que amenaza con salpicar a numerosas figuras públicas. Y es que además de Ábalos, Valeri también se ha referido a Koldo García Izaguirre, quien se encuentra igualmente envuelto en varios escándalos por supuesta corrupción y tráfico de influencias.

Más aún, al ser interpelado por el estado de su causa judicial abierta con Valeri, por la que se filtró en su día que podría haberse producido un conflicto legal entre ambas partes, Escassi se ha limitado a responder: «No estoy actualizado, he estado en la isla y no me he enterado de nada». Cabe recordar que durante su participación en Supervivientes, Escassi ha estado completamente desconectado del exterior, por lo que no habría seguido el desarrollo de las últimas noticias en torno a este escándalo, que se remonta ya a un año atrás. Poco después de conocerse la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, Valeri Cuéllar saltó a la atención mediática al revelarse como la mujer que mantuvo un encuentro íntimo con el ex jinete, hecho que precipitó la separación con la televisiva. Fue la propia Valeri quien se encargó de informar a María José sobre lo ocurrido con quien entonces era su pareja. La colombiana fue denunciada por Escassi por un presunto delito de extorsión y amenazas.

La versión de Valeri Cuéllar: «Yo soy la colombiana de los audios de Ábalos»

Valeri Cuéllar no solo ha insistido en que tuvo contacto con el ex ministro socialista, sino que además ha asegurado haber participado en fiestas privadas en áticos de lujo y haber sido testigo de una red de prostitución encubierta en la que, según ella, habría implicaciones políticas de alto nivel. Ábalos, por su parte, ha desmentido categóricamente estas declaraciones y ha anunciado que tomará acciones legales contra Valeri, calificando sus palabras como «demenciales» y negando cualquier vínculo con ella.

Sea como fuere, el escándalo amenaza con prolongarse, pues Valeri ha prometido aportar más pruebas en las próximas semanas. Mientras tanto, Escassi opta por el perfil bajo y evita alimentar una polémica que se sigue de cerca tanto en los platós como en los despachos.