María José Suárez y los ex de Eva González: elige a Cayetano Rivera como compañero en la Feria de Abril

Tan solo unos días después de que se hiciera pública la ruptura entre Cayetano Rivera y María Cerqueira, el torero ha sido fotografiado en actitud relajada junto a María José Suárez en la Feria de Abril de Sevilla. Ambos asistieron al festejo andaluz acompañados por sus respectivos hijos, que curiosamente tienen la misma edad (7 años), lo que propició una conexión natural entre los pequeños, quienes disfrutaron de las atracciones infantiles del recinto ferial.

En las imágenes, se puede ver a Cayetano y María José compartiendo confidencias y charlando animadamente en un ambiente distendido mientras cuidan de sus hijos. No obstante, como no podía ser de otra manera, esta escena ha desatado rumores que señalan la posibilidad de que exista algo más allá de una amistad entre ambos. Aunque nada más lejos de la realidad. Al menos de momento.

Cayetano Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

La modelo es íntima amiga de Eva González desde hace años y eso provocó, en su día, que también se convirtiera en una importante amistad para el diestro. De hecho, la separación de la presentadora de La Voz con el mencionado parece no haber sido un obstáculo para que la sevillana continúe manteniendo un vínculo cercano con el mencionado. Y este reciente reportaje, publicado por la revista Pronto, es una gran prueba de ello, el cual ha destapado que el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez también ha encontrado un refugio seguro en María José Suárez tras el fin de su historia de amor con la portuguesa y su retirada de los ruedos.

María José Suárez y Eva González en la tercera edición de la pasarela SIQ en Sevilla. (Foto: Gtres)

No obstante, lo cierto es que Cayetano Rivera no es la única ex pareja de Eva González con la que María José ha sido vista recientemente. Fue a finales de 2024 cuando fue fotografiada junto a Iker Casillas, algo que, como no podía ser de otra manera, generó especulaciones sobre un posible romance. No obstante, aclarando la situación, Suárez apuntó desde el programa Y ahora Sonsoles que «no había nada entre ellos» y que «eran amigos desde hace muchísimo tiempo». Añadió que se lo pasaban muy bien juntos y que así seguiría siendo, dejando al descubierto la buena relación que mantenía con él a pesar del pasado amoroso que compartió con su amiga, Eva González.

María José Suárez en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Por su parte, Iker Casillas también quiso pronunciarse en medio del revuelo, a través de su cuenta oficial de X. «Si coincido con María José, nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel. Son más de 20 años que nos conocemos», escribió.