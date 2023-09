Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, celebra el bautizo de su pequeño Hugo

A sus 23 años, Zayra Gutiérrez ha celebrado el bautizo de su primer hijo. En contra de todo pronóstico, la hija de Guti y Arantxa de Benito se ha alejado de la polémica y está disfrutando de una etapa tranquila y relajada. Su madre fue la primera en reconocer que la joven quería dedicarse a los medios de comunicación. Ganó una gran notoriedad pública durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. Protagonizó varios escándalos saltándose las normas y esto le convirtió en un rostro controvertido. Sin embargo, desde que tiene a su cargo al pequeño Hugo su vida ha cambiado completamente.

Zayra Gutiérrez dio a luz el 16 de abril de 2023. Guti no tardó en desplazarse al hospital para conocer a su nieto. La familia disfrutó de unos momentos felices y el pasado de la influencer quedó atrás. Es cierto que Zayra quería trabajar en televisión, pero después de saltar a la fama debido a su comportamiento durante la pandemia, cambió de opinión y decidió mudarse a Londres una temporada. Estuvo con Miki Mejía, el padre de su bebé y en aquel instante aprendió la lección. Se alejó del foco y aprovechó para aprender inglés.

Zayra Gutiérrez en en el bautizo de su hijo / GTRES

Arantxa de Benito ha organizado una fiesta por todo lo alto en su vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid. La presentadora ha explicado que su exmarido no ha podido acudir por motivos laborales. Se encuentra en Girona y no le ha dado tiempo a desplazarse. No obstante, Zayra ha estado muy bien acompañada y ha asegurado que entiende perfectamente la posición de su padre. Disfruta de una relación muy estrecha con él y ya sabía que no podía ser testigo de este evento tan especial.

Todo lo que ha pasado en el bautizo del hijo de Zayra Gutiérrez

Makoke, colaboradora de Telecinco, es íntima amiga de Arantxa de Benito y era una de las invitadas. Ha participado en el programa que presenta Emma García y ha reconocido que estaba nerviosa porque no quería llegar demasiado tarde. Sin embargo, ha aprovechado para dejar claro que había hablado con Zayra y que la joven no estaba molesta por las ausencias. Tampoco han podido asistir sus hermanos, pero esto no ha generado ningún tipo de conflicto familiar.

El plató de ‘Fiesta’ comentando la noticia / Telecinco

La exmujer de Kiko Matamoros ha pedido salir antes del programa Fiesta para acompañar a la hija de Guti. La dirección del espacio le ha dado permiso con una condición: debe regresar con información. Lo cierto es que no hay ningún secreto, pues todos han hablado abiertamente de lo que está pasando, incluso Aitor, el hermano de Zayra. El joven ha dado naturalidad a al ausencia de Guti y ha reconocido: «Sabíamos que iba a ser algo sonado».

Un evento íntimo y familiar

Zayra Gutiérrez con su novio / GTRES

A pesar de que Zayra Gutiérrez ha estado acompañada de algunos amigos cercanos, a organizado un bautizo íntimo y privado. Según ha contado ella misma, no había más de 50 invitados. La ceremonia ha sido en una iglesia madrileña y Arantxa de Benito ha aprovechado para dar unas declaraciones. Asegura que está en un momento maravilloso e insiste en que disfrutar de su nieto le ha cambiado la vida. Makoke, antes de marcharse al evento, ha confirmado que la familia atraviesa una etapa fantástica.

Zaira y su novio, Miki Mejía, han respondido a todas las preguntas con total naturalidad. Cuando los reporteros han querido saber si tenían planes de boda. Han sido sinceros y han desvelado que no piensan dar ningún paso más hasta que Hugo cumpla dos o tres años. Es una idea que tienen en mente, pero quieren disfrutar del pequeño durante una larga temporada.