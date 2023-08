Las lujosas vacaciones de Kiko Matamoros y Marta López en Italia

Kiko Matamoros está recorriendo el mundo de arriba hacia abajo y de un lado a otro en pocas semanas. Hace pocos días regresaba de América, donde ha estado unos 11 días rodando el esperadísimo nuevo reality de Netflix en el que las estrellas de Sálvame se entremezclan con homónimos de otros programas del corazón en México o Chile. Y ahora, sin apenas descanso en Madrid, ha cogido otro avión que le ha llevado hasta Italia.

Esta vez no ha sido el trabajo, sino el ocio el que ha impulsado al colaborador a seguir exprimiendo cada segundo de este verano. En casa le esperaba su mujer, Marta López Álamo, ansiosa por hacer un nuevo viaje ya que ambos son unos apasionados de esta afición. Además, este no es un año más ya que es el primero como marido y mujer después de jurarse amor eterno en su idílica boda, celebrada la pasada primavera. No obstante, hay que recordar que la influencer estuvo junto a Kiko Matamoros en Miami mientras él trabajaba para La Fábrica de la Tele.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo)

Con las maletas llenas de ropa veraniega, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han empezado a disfrutar de auténticos planazos en Italia. El matrimonio se está alojando en uno de los enclaves más majestuosos del país de la bota: Positano. Se trata de una localidad situada junto a un acantilado en la costa Amalfitana del sur de Italia. Desde allí no paran de compartir instantáneas que son la envidia de cualquiera.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo / Instagram

Si de algo disfrutan siempre que viajan es de la gastronomía. El Instagram de uno y de otro se llena estos días de deliciosos manjares que se sirven en vajillas de lujo. Kiko y Marta han estado en un restaurante 3 estrellas Michelín que ha hecho sus delicias. Hace unas horas también comieron en Le Galli, caracterizado por elementos de diseño y arte contemporáneo, es el escenario perfecto para saborear la excelencia de la cocina italiana. Todo ello con espectaculares vistas a la costa amalfitana.

Juntos han brindado por estos primeros dos meses como casados. Muy atrás y en el olvido quedan las fortísimas críticas que recibieron cuando se dio a conocer su romance. Ambos lograron demostrarle al mundo entero que se querían, que lo suyo no respondía a ningún interés y que estaban hechos el uno para el otro. Además, se apoyan el uno en el otro siempre que lo necesitan. L’amore e le sue cose, que dirían en la región de que la tanto disfrutan en estos días.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en el día de su matrimonio / Gtres

Kiko Matamoros disfruta plenamente de tiempo de calidad junto a la mujer con la que comparte su vida, pero no quita un ojo del futuro. Al terminar las vacaciones, deberá buscar acomodo profesional tras el final abrupto de Sálvame, junto a Belén Esteban, Chelo García Cortés, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos y Víctor Sandoval.