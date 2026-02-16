Hace exactamente un año que Laura Escanes presentaba a Joan Verdú, su novio, un conocido esquiador andorrano con el que coincidió durante su matrimonio con el padre de su hija Roma. Tras varias relaciones pasajeras tras su mediática ruptura -como ocurrió con Álvaro de Luna-, la influencer encontraba el amor en este joven, con el que ha encontrado de nuevo la ilusión y, sobre todo, la paz. Pese a que el deportista siempre ha sido muy discreto y no es habitual verle en las redes sociales de su novia, en ocasiones rompe con la norma. De hecho, ha sido inevitable que este pasado fin de semana, la catalana publique fotografías de su novio por su último éxito profesional.

Laura Escanes, muy orgullosa de Joan Verdú

Joan Verdú ha copado numerosos titulares en los últimos días y no precisamente por su relación sentimental con Laura Escanes. El de Andorra ha sido noticia por entrar en el top 10 de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán-Cortina. «Después de una temporada con muchas dificultades… Muy feliz y orgulloso de sacar hoy un carrerón el día que más difícil era. He tirado de corazón y de huevos para ganar la segunda manga y hacer una remontada épica. Feliz de representar a mi país y poneros arriba, donde nos merecemos», escribió.

Además, el esquiador aprovechó para dar las gracias por todo el apoyo que ha recibido y a las personas que han estado a su lado, tanto en la preparación del torneo como in situ -entre las que se encontraba su novia, Laura Escanes-.

Como no podía ser de otra manera, la empresaria catalana ha volado hasta Italia para presenciar la competición de esquí alpino, donde participaba su novio. En la última instantánea, la influencer ha compartido un vídeo en el que aparece animando a su chico junto a Anna y Gerard, sus cuñados y sus suegros. «Nos hemos quedado sin voz», ha escrito Escanes. «Normal que bajase como un cohete», ha respondido Joan.

No ha sido esta la única publicación de Escanes de su viaje. Coincidiendo con el día de los enamorados, la influencer aprovechaba para compartir un carrete de imágenes junto a Verdú, al que le dedicaba unas románticas palabras: «My Valentine was busy today (Mi Valentín estaba ocupado hoy). No puedo estar más orgullosa y feliz por ti. Cómo nos hiciste soñar. Te mereces esto y más. Te quiero». Por su parte, Joan quiso tener un detalle con su chica y regalarle unas flores en este día tan especial.

La cita de Laura Escanes y Joan Verdú tras los Juegos Olímpicos de Invierno. (Fotos: Redes Sociales)

Finalmente, y para poner el broche de oro a un fin de semana inolvidable, la creadora de contenidos ha publicado que, tras la victoria de su chico, se han dado un homenaje en su restaurante favorito -SHANGHAI- tras una sesión de sauna y spa.