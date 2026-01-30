De Tamara Falcó a Joaquín Prat: aluvión de críticas VIP a Pedro Sánchez por su ausencia en Adamuz

La ausencia de Pedro Sánchez en la misa funeral celebrada en Huelva en honor a la víctimas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se ha convertido en las últimas horas en uno de los asuntos más comentados del panorama político y social. El presidente del Gobierno no ha dejado de recibir críticas por su forma de actuar ante una tragedia de gran magnitud que ha conmocionado a todo un país, ya que son muchos los que consideran que su no asistencia ha sido una falta de sensibilidad hacia los fallecidos y los familiares. Es por ello por lo que numerosos rostros conocidos no han optado por el silencio, alzando la voz para mostrarse completamente en contra del líder del PSOE.

El pasado jueves, 29 de enero, justo unas horas después de celebrarse el funeral de Estado citado, Tamara Falcó acudió a su puesto de trabajo en El Hormiguero, y fue precisamente desde allí donde compartió con los telespectadores su opinión acerca de la ausencia de Pedro Sánchez. «Tenía que haber estado ahí. […] Si eres el máximo representante de tu país y ha pasado una tragedia, debes estar ahí. Ya no como una cuestión político, es una cuestión de humanidad. Como ser humano, debes estar ahí. Debes dar la cara y no esconderte y mandar otros», sentenciaba.

Sus palabras fueron respaldas enseguida por sus compañeros, siendo Juan del Val uno de los más tajantes. «Es que además no ha ido porque no ha querido, porque su agenda estaba despejada […] Estar ahí va en su sueldo», señalaba.

Al mismo tiempo, en Mediaset, Joaquín Prat también aprovechaba la emisión de su programa para compartir una reflexión sobre la actitud del presidente del Gobierno. «Lo que se debe respetar es la voluntad de las familias. También va en el cargo o en el sueldo de los privilegios, estar a las duras y a las maduras […] A mí me enseñó mi padre, cuando tuve que ir a darle el pésame a la familia de un amigo mío que había fallecido, que en esta vida todos nos apuntamos a las bodas, banquetes, comuniones, festividades y demás. Pero en los momentos duros es donde más hay que estar, donde más presencia uno tiene que tener», zanjaba.

Pedro Sánchez en un acto. (Foto: Gtres)

Haciendo gala de su naturalidad y sinceridad, Ana Rosa Quintana se ha unido a los mencionados, y desde el plató del matinal que presenta, también se ha mostrado muy crítica al respecto. Es un funeral casi de Estado, sin Estado, porque no estaba Sánchez. Estaban los Reyes. Pedro Sánchez dice que no va a funerales religiosos que tampoco es verdad, porque al de Fernández Vara fue, a alguno internacional también ha ido y luego es una pena que el presidente del Gobierno no conozca la idiosincrasia, la identidad a un pueblo como el andaluz y pretender hacer un funeral laico en Huelva…Es un desconocimiento», expresaba.