El desliz de Tamara Falcó que deja al descubierto su mayor secreto de Instagram

Tamara Falcó ha sido pillada haciendo una práctica muy cuestionable en redes sociales. Con su propio nickname, @tamara_falco, la marquesa de Griñón ha escrito en su última publicación un mensaje para ella misma: «Me encanta Tamara, muy simpática». Un comentario en el que se ensalza y que ha desencadenado las risas de sus seguidores, pero más aún de sus haters, que han aprovechado este momento para ridiculizarla.

De la misma manera, esta metedura de pata de la socialité ha sembrado la duda sobre si podría tener una cuenta secundaria con la que podría interactuar como si fuera un usuario anónimo, tratando así de sumar fans a su espacio en Instagram. Un hecho que ha chocado a propios y a extraños, ya que, con la abultada comunidad que atesora Tamara en Instagram, que asciende a los más de 4 millones de seguidores, los hay que consideran que no lo necesita. Sea como fuere, si es cierta la teoría, ha llevado a cabo este movimiento sin haber cambiado el perfil, por lo que ha dejado al descubierto sus movimientos, hasta ahora secretos.

Ha sido el periodista gallego David Insua quien se ha dado cuenta del desliz de la hija de Isabel Preysler. «Amigas, las cuentas B las carga el diablo», ha escrito en sus historias temporales junto a una captura de pantalla del automensaje de Tamara. «Mirad a Tamarita Falcó», ha dicho evidenciando el error de la creadora de contenido. Algo que también ha compartido en X —antes Twitter—, donde no han dejado de sucederse los comentarios de numerosos internautas que no dan crédito a lo ocurrido.

Las reacciones al error de Tamara Falcó

Han sido muchos los miembros de la red social propiedad de Elon Musk los que han comentado lo que ha detectado el comunicador mencionado anteriormente y que estuvo visible en el perfil público de Tamara durante unos minutos. «Cine absoluto», «a clases de primaria», «qué bueno», «es ella misma, ¿no?», «las neuronas» o «no da para más» han sido algunas de las opiniones que han deslizado los internautas.

En la otra cara de la moneda están aquellos que la defienden con afirmaciones como: «Por lo menos no ha contratado un bot» y «se le escapó» o los que se niegan a creerlo poniendo sobre la mesa la posibilidad de que «tiene que ser IA —inteligencia artificial—».

La publicación de Tamara

La publicación en cuestión, en la que Tamara ha sido pillada deshaciéndose en halagos hacia sí misma, se trata de un video colaborativo con Movistar Plus+. En el clip se muestra un adelanto de la entrevista que hizo a Can Yaman, que ha visitado recientemente nuestro país y ha compartido un agradable momento con ella en el que han intercambiado confidencias.

«Así recibió Tamara Falcó a nuestro turco favorito», se puede leer en el pie del post. Una conversación que la propia Falcó llevó a su terreno, queriendo descubrir los manjares que cautivan el paladar de uno de los hombres más deseados del panorama internacional y durante la que aprovechó para conocer los secretos de la nueva serie de la plataforma, El turco.