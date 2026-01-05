Con ron y agua de azahar: la receta de roscón de Reyes de Tamara Falcó

La Noche de Reyes es, para muchas familias, el broche de oro de la Navidad. Es un momento cargado de ilusión, en el que los más pequeños esperan con emoción la llegada de los Reyes Magos y los adultos recuperan la magia de la infancia. Entre luces, villancicos y la emoción de los regalos, hay un protagonista que nunca falta en la mesa: el roscón de Reyes. Este dulce tradicional español, con su masa esponjosa y su decoración colorida, no solo es un manjar, sino también un símbolo de reunión familiar y de pequeñas sorpresas que despiertan sonrisas.

Quien mejor sabe transmitir esa mezcla de tradición y emoción es Tamara Falcó. No solo por su formación en la prestigiosa academia Le Cordon Bleu de Madrid, ni por su participación y triunfo en MasterChef Celebrity, sino por su pasión por la cocina como vehículo de recuerdos y momentos compartidos. En su versión del roscón de Reyes, Falcó demuestra cómo la paciencia al amasar la masa, el cuidado al dejarla fermentar y la dedicación al decorarla con azahar y ralladura de cítricos no son solo técnicas culinarias: son gestos que convierten un postre en un hilo de tradición que une generaciones, recordándonos que detrás de cada receta late la magia de la Navidad.

Su preparación comienza con la creación de un pie de levadura, que consiste en mezclar harina, agua y levadura fresca, y dejar reposar la mezcla hasta que triplique su tamaño. Este primer paso, aparentemente simple, es fundamental para lograr la textura característica del roscón: ligera, esponjosa y suave. A partir de ahí, se incorpora una combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados, desde huevos y mantequilla hasta agua de azahar y un toque de ron, que aportan sabor y aroma, además de garantizar la jugosidad que distingue a este dulce.

Una vez amasada la masa, llega el momento de dejarla fermentar, un proceso que requiere paciencia, pero que recompensa con un resultado extraordinario. Tras varias horas, la masa se divide y se forma en aros perfectos, que luego se decoran con almendras, azúcar y frutas escarchadas. Un baño de huevo antes de hornear asegura que la superficie adquiera un tono dorado brillante, y unos minutos en el horno completan la transformación, entregando un roscón listo para disfrutar. Según Tamara, todo el proceso, desde el inicio hasta el horneado, requiere unas tres horas, pero el resultado final vale cada minuto.

Tamara Falcó en las inmediaciones de su domicilio. (Foto: Gtres)

Más allá de la técnica, la chef enfatiza la importancia de la tradición y del momento familiar. Preparar un roscón no es solo un acto culinario: es una oportunidad para compartir risas, recuerdos y expectativas con quienes nos rodean. Además, el toque final del roscón incluye la sorpresa en su interior, ya sea un pequeño haba o una figurita. Quien la encuentra se convierte en «rey» o «reina» de la reunión, un gesto simbólico que convierte cada rebanada en un momento especial.

El roscón de Reyes ha trascendido generaciones y fronteras: aunque su origen es español, hoy se disfruta en países como México, Francia o Portugal, adaptado a diferentes tradiciones y gustos. Su éxito reside en la combinación de sabor, textura y simbolismo, y en la posibilidad de hacerlo en casa, siguiendo los consejos de expertos como Tamara Falcó, quien recuerda que la clave está en la paciencia, la precisión y el cariño con el que se prepara.

Lista de ingredientes para hacer el roscón de Reyes de Tamara Falcó

Para el pie de levadura:

250 gramos de harina fuerte

150 gramos de agua

50 gramos de levadura fresca prensada

Para el roscón:

450 gramos pie de levadura

700 gramos de harina fuerte

50 gramos de gluten de trigo

200 gramos de azúcar

250 gramos de huevos

50 gramos de agua de azahar

50 gramos de ron

10 gramos de sal

250 gramos de mantequilla fresca

20 gramos de agua fría

50 gramos de piel de limón

50 gramos de piel de naranja

Para la decoración: