Con ron y agua de azahar: la receta de roscón de Reyes de Tamara Falcó
La Noche de Reyes pone el broche final a la Navidad con una mezcla de ilusión, tradición y reuniones en torno al roscón de Reyes
Tamara Falcó, apasionada de la cocina y defensora de las recetas con alma, comparte su versión de este dulce
Desde el pie de levadura hasta el horneado final, cada paso refuerza la idea de que cocinar también es crear recuerdos
La Noche de Reyes es, para muchas familias, el broche de oro de la Navidad. Es un momento cargado de ilusión, en el que los más pequeños esperan con emoción la llegada de los Reyes Magos y los adultos recuperan la magia de la infancia. Entre luces, villancicos y la emoción de los regalos, hay un protagonista que nunca falta en la mesa: el roscón de Reyes. Este dulce tradicional español, con su masa esponjosa y su decoración colorida, no solo es un manjar, sino también un símbolo de reunión familiar y de pequeñas sorpresas que despiertan sonrisas.
Quien mejor sabe transmitir esa mezcla de tradición y emoción es Tamara Falcó. No solo por su formación en la prestigiosa academia Le Cordon Bleu de Madrid, ni por su participación y triunfo en MasterChef Celebrity, sino por su pasión por la cocina como vehículo de recuerdos y momentos compartidos. En su versión del roscón de Reyes, Falcó demuestra cómo la paciencia al amasar la masa, el cuidado al dejarla fermentar y la dedicación al decorarla con azahar y ralladura de cítricos no son solo técnicas culinarias: son gestos que convierten un postre en un hilo de tradición que une generaciones, recordándonos que detrás de cada receta late la magia de la Navidad.
Su preparación comienza con la creación de un pie de levadura, que consiste en mezclar harina, agua y levadura fresca, y dejar reposar la mezcla hasta que triplique su tamaño. Este primer paso, aparentemente simple, es fundamental para lograr la textura característica del roscón: ligera, esponjosa y suave. A partir de ahí, se incorpora una combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados, desde huevos y mantequilla hasta agua de azahar y un toque de ron, que aportan sabor y aroma, además de garantizar la jugosidad que distingue a este dulce.
Una vez amasada la masa, llega el momento de dejarla fermentar, un proceso que requiere paciencia, pero que recompensa con un resultado extraordinario. Tras varias horas, la masa se divide y se forma en aros perfectos, que luego se decoran con almendras, azúcar y frutas escarchadas. Un baño de huevo antes de hornear asegura que la superficie adquiera un tono dorado brillante, y unos minutos en el horno completan la transformación, entregando un roscón listo para disfrutar. Según Tamara, todo el proceso, desde el inicio hasta el horneado, requiere unas tres horas, pero el resultado final vale cada minuto.
Tamara Falcó en las inmediaciones de su domicilio. (Foto: Gtres)
Más allá de la técnica, la chef enfatiza la importancia de la tradición y del momento familiar. Preparar un roscón no es solo un acto culinario: es una oportunidad para compartir risas, recuerdos y expectativas con quienes nos rodean. Además, el toque final del roscón incluye la sorpresa en su interior, ya sea un pequeño haba o una figurita. Quien la encuentra se convierte en «rey» o «reina» de la reunión, un gesto simbólico que convierte cada rebanada en un momento especial.
El roscón de Reyes ha trascendido generaciones y fronteras: aunque su origen es español, hoy se disfruta en países como México, Francia o Portugal, adaptado a diferentes tradiciones y gustos. Su éxito reside en la combinación de sabor, textura y simbolismo, y en la posibilidad de hacerlo en casa, siguiendo los consejos de expertos como Tamara Falcó, quien recuerda que la clave está en la paciencia, la precisión y el cariño con el que se prepara.
Lista de ingredientes para hacer el roscón de Reyes de Tamara Falcó
Para el pie de levadura:
- 250 gramos de harina fuerte
- 150 gramos de agua
- 50 gramos de levadura fresca prensada
Para el roscón:
- 450 gramos pie de levadura
- 700 gramos de harina fuerte
- 50 gramos de gluten de trigo
- 200 gramos de azúcar
- 250 gramos de huevos
- 50 gramos de agua de azahar
- 50 gramos de ron
- 10 gramos de sal
- 250 gramos de mantequilla fresca
- 20 gramos de agua fría
- 50 gramos de piel de limón
- 50 gramos de piel de naranja
Para la decoración:
- 1 huevo
- Almendra cruda en cubitos
- Azúcar
- Agua de azahar