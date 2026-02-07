De Pablo de Grecia a Máxima de Holanda: los ‘royals’ disfrutan de los Juegos Olímpicos

Ayer se celebró la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. A tal trascendental cita deportiva, acudieron diferentes representantes de varios países y algunos miembros de casas reales europeas. Entre los asistentes a un estadio de San Siro lleno hasta la bandera, se encontraban el matrimonio formado por Guillermo y Máxima de Holanda junto a su primogénita, Amalia de Orange, y también Pablo de Grecia y su esposa, Marie Chantal, entre otros, abanderando sus respectivos territorios.

Estos últimos han compartido a través de las redes sociales la jornada. Mediante un carrusel de imágenes, Marie Chantal y Pablo de Grecia han mostrado a su comunidad 2.0 el resumen perfecto de su vivencia. Juntos han posado desde las gradas del estadio. El hijo de Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca ha acudido perfectamente vestido con un impecable traje sobre el que se ha colocado una anorak que forma parte del uniforme de los deportistas, totalmente serigrafiado con el escudo del país en el frontal izquierdo, acompañado del logo de los JJOO. En la espalda se podía leer la palabra Hellas —nombre autóctono en griego para Grecia—. Sin embargo, su mujer y madre de sus hijos optó por un look cómodo pero sin ningún detalle patriótico y lució un jersey de lana de cuello subido, unos pantalones rectos y un chaquetón de visón en color natural con capucha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie- Chantal G (@mariechantal22)

El estilismo de los Reyes de los Países Bajos

Máxima y Guillermo de Holanda, junto a la princesa de Orange, han disfrutado de una velada muy entretenida en el estadio milanés, en el que no han dejado de sucederse momentos para el recuerdo y actuaciones de estrellas internacionales como Mariah Carey, Laura Pausini y Andrea Bocelli. Perfectamente uniformados, los tres miembros de la realeza mencionados han llegado al enclave luciendo los colores de su equipo: el azul oscuro y el naranja. Un estilismo que también defendieron durante su visita a la casa del equipo nacional holandés, a la que acudieron para reunirse con los deportistas, darles ánimos y desearles la mayor de las suertes.

Mariah Carey en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. (Foto: Gtres)

Para la visita, Máxima y Amalia han optado por jeans, mientras que Guillermo se ha decantado por unos chinos beige. La monarca consorte ha llevado una sudadera bicolor en la que la parte del busto era naranja y los hombros navy. Por su parte, la heredera al trono ha elegido un jersey marino con el naranja resaltando en cuello y puños. Por otro lado, el vástago de la reina Beatriz se ha enfundado en una bomber al más puro estilo jugador de rugby que alternaba los colores que venimos nombrando a lo largo de estas líneas y que forman la equipación de los atletas.

Máxima de Holanda, Amalia de Orange y Guillermo, el rey de los Países Bajos. (Foto: Gtres)

Gracias a las redes sociales, hemos podido ver a Máxima, a Guillermo y a su hija en una actitud relajada y también con gran euforia cuando han presentado a los jugadores de las diferentes disciplinas en las que competirán los Países Bajos. Desde la grada y entre los asistentes, han destacado con prendas de abrigo naranjas y han jaleado a los neerlandeses que abrían su paso con una gran bandera nacional ondeante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Quien tampoco se quiso perder la velada ha sido la influencer Chiara Ferragni, que acudió al espacio deportivo acompañada por gran parte de su núcleo duro, quien la ha apoyado en los últimos tiempos, que han sido duros para ella.