La vida de Chiara Ferragni ha cambiado por completo desde que en 2023 se viese envuelta en el famoso escándalo calificado como «Pandoro Gate». Aunque, para entenderlo bien, debemos remontarnos al año 2021, cuando la influencer lanzó al mercado su propio pandoro, un reconocido dulce italiano cuyos beneficios de ventas prometía destinar al hospital infantil Regina Margherita. Sin embargo, más adelante terminaríamos descubriendo que dicha donación ya se había hecho con anterioridad y no tendría ningún tipo de relación con las ventas.

Concretamente, dos años después, lo que dañaba profundamente la imagen de la influencer, quien hasta ese momento era considerada una auténtica musa en las redes sociales a la que muchos seguían y admiraban. Ya no solo por su trabajo y el imperio empresarial que ha conseguido construir, sino también por la familia tan ideal que había formado junto al rapero Fedez, con el que tiene dos hijos.

Chiara Ferragni a su llegada a los tribunales. (Foto: Gtres)

Y, pese a que ella intentó disculparse con sus seguidores mediante un controvertido vídeo, el daño ya estaba hecho. Poco a poco, el escándalo le terminó pasando factura a sus negocios; dos de sus empresas fueron multadas con un millón de euros por publicidad engañosa, además de perder importantes contratos con múltiples marcas. Entre ellas, la multinacional Coca-Cola, que optó directamente por cancelar la emisión de un anuncio que ya había rodado con la influencer.

Aunque ese tan solo sería el inicio de su caída en picado, en lo que muchos calificaron como «el fin de una era». «La era Ferragni ha terminado oficialmente. Casi nadie quiere asociar su nombre con la familia y lo poco que queda de sus productos ya está, prácticamente, vendido», sentenciaba el creador de contenido Alessandro Rosica.

Chiara Ferragni en los juzgados en noviembre de 2025. (Foto: Gtres)

Su traumático divorcio con Fedez

En medio de este drama, Ferragni tuvo que enfrentarse también al fin de su matrimonio con Fedez, rompiendo de golpe era imagen de familia idílica y perfecta que pretendía transmitir en sus redes sociales. Lo que terminó derivando en una guerra mediática sin precedentes, con un interminable intercambio de ataques y reproches por ambas partes. Los dos hijos de la pareja, Leone y Vittoria, también terminaron viéndose afectados por la situación, sobre todo cuando su padre exigió que la influencer dejase de mostrarles en redes sociales para proteger y preservar su intimidad.

Chiara Ferragni y Fedez. (Foto: Gtres)

Y lo cierto es que Ferragni permaneció en silencio hasta que ya no pudo más. «Opté por el silencio durante los últimos meses para intentar protegerme a mí y a mi familia en dos cuestiones que me afectaron profundamente: por un lado, el tema laboral, por el que haré todo lo que esté a mi alcance para defender mi causa y demostrar mi inocencia, y por el otro el tema privado, sobre el que, ahora, ya no puedo quedarme callada», sentenciaba en un durísimo comunicado subido a su Instagram.

Ahí, la italiana habló por primera vez sobre las infidelidades y terribles situaciones que se vio obligada a tolerar durante su matrimonio. «Viví siete años de una relación en la que amé como amo, sin límites y con todo mi ser. Amé, incluso cuando había tantas razones para abandonar», exponía mostrando el lado más oscuro de esta relación. Ahora, tras haber quedado absuelta, Chiara Ferragni puede presumir orgullosa de haberle puesto fin de una vez por todas a su peor pesadilla.