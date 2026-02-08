Marius Borg, atendido de urgencia tras el escandalo de su madre con Jeffrey Epstein

La casa real de Noruega atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia como institución y el pueblo está en pie de guerra. Mette-Marit, princesa heredera por su matrimonio con Haakon de Noruega, ha sido el centro de la polémica en los últimos días por su vinculación con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, con quien mantenía una estrecha relación a juzgar por los mensajes que intercambiaban. Pero antes de que saliera a la luz esta información, tampoco reinaba la tranquilidad en el seno del matrimonio formado por el hijo de Harald V y Sonia y su esposa. Los problemas que enfrenta el matrimonio están relacionados con Marius Borg Høiby, el primogénito de Mette-Marit, fruto de un noviazgo anterior con Morten Borg.

El joven, acusado de 38 delitos, se enfrenta al juicio que encauzará su destino y todo apunta a que lo llevará a prisión. Sin embargo, en las últimas horas un suceso ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. Durante una de las sesiones frente a los magistrados, Marius ha sufrido un colapso por el cual ha tenido que ser atendido por el equipo médico. «Sufrió una grave crisis nerviosa en una trastienda del juzgado», han indicado diversos medios noruegos. Un problema desencadenado «tras un largo día de graves acusaciones, fuertes explicaciones y, sobre todo, una enorme presión pública».

Marius Borg con su madre, la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres).

Unos hechos que confirmaron los abogados de Marius, que aseguran que «se encontró mal durante uno de los descansos y tardó un tiempo en poder recuperarse». Aprovechando su charla con el diario Seoghoer, la defensa ha deslizado sus primeras sensaciones tras la primera vista: «Tanto Marius como nosotros estamos satisfechos de haber empezado tan bien», ha informado el letrado.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

El ingreso de Marius Borg Høiby

Todo esto llega después de que la familia real, con Haakon a la cabeza, acompañando a Mette-Marit y a Ingrid, hija de ambos, haya sido vista en las inmediaciones de un centro hospitalario visitando a Marius Borg tras ser detenido e ingresado horas antes del inicio del juicio. Un hospital en el que permaneció hasta el martes, cuando fue trasladado a dependencias judiciales escoltado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Un gesto por parte del heredero al trono que pone de manifiesto que apoya a su mujer y al primogénito de esta a pesar de que la situación es complicada y todo esto puede afectar a la monarquía.

Marius Borg, con el príncipe Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Se trata de dos situaciones relacionadas con el estado de salud de Borg que han hecho saltar todas las alarmas. Unos acontecimientos sobre los que la casa real y sus miembros no se han pronunciado y que mantienen en vilo a todo un país que ha mostrado su descontento con la futura subida al trono de Noruega de la princesa consorte, a la que no quieren como reina de su territorio. Sin embargo, Haakon ha dejado claro en sus intervenciones que su apoyo a Mette-Marit es incondicional y que tiene especial interés en «cuidar el rebaño». Motivados por esta postura, los hay que ya sugieren que la abdicación de los actuales reyes, llegue cuando llegue, sea directamente en Ingrid de Noruega, la hija mayor del matrimonio cuestionado, que ahora tiene 22 años.