Ingrid de Noruega visita en el hospital a Marius Borg, detenido de nuevo antes de su juicio

Apenas 24 horas antes de que comience el juicio contra Marius Borg, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega ha vuelto a ser detenido por violar una orden de alejamiento, agresión y amenazas con arma blanca. Ante la gravedad de los hechos y la delicada situación del joven -que ya ha sido arrestado en otras ocasiones en los últimos tiempos-, el Tribunal del Distrito de Oslo ha decidido que vaya directamente a prisión, donde permanecerá al menos las cuatro primeras semanas del juicio -cuya duración será de siete-. Fue el juez el que decidió su ingreso inmediato sin la presencia de las partes.

Justo cuando se ha conocido esta noticia, un medio noruego ha publicado unas imágenes en las que se ve a los príncipes herederos junto a su hija mayor a las puertas de un hospital de la capital. Un centro médico ubicado en la zona este, en el que se sometió a un examen a Marius Borg.

El príncipe Haakon, la princesa Mette Marit y Marius Borg. (Foto: Gtres)

Ingrid Alexandra visita a Marius

En las imágenes se aprecia cómo la princesa Mette-Marit se despide de uno de los facultativos mientras tras ella están Ingrid Alexandra -con una llamativa capucha amarilla- y el príncipe Haakon. De momento, la casa real no se ha pronunciado sobre esta visita, ni tampoco lo han hecho otras fuentes oficiales o los miembros del equipo legal de Marius. Sin embargo, la presencia de la princesa Ingrid ha generado polémica ya que hasta ahora se había intentado mantener al margen a la heredera, precisamente para proteger su imagen.

Ingrid Alexandra de Noruega junto a Mette-Marit. (Foto: Gtres)

De hecho, aunque se tiene constancia de que durante sus vacaciones de Navidad la princesa ha estado con su hermano, se ha potenciado su faceta pública en estos días de descanso para que los noruegos la vean como la gran esperanza de la Corona en sus horas más bajas. No obstante, hay que recordar que, al igual que su padre, Ingrid ha pasado toda su infancia con Marius, a quien considera un hermano más. Ella misma dijo en una entrevista desde Australia que era una situación difícil para la familia y hace unos días, en un acto oficial comentó que no iba a hacer declaraciones porque es una cuestión que tiene que tramitarse por el sistema judicial. La nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega regresará en breve a la universidad para continuar con sus estudios.

El juicio más esperado

El juicio contra Marius Borg comienza este martes en el Tribunal de Distrito de Oslo. El hijo mayor de Mette-Marit de Noruega está acusado de 38 delitos, algunos de ellos de extrema gravedad. Aunque la familia real no tiene actos previstos en esta jornada, no se ha confirmado cómo va a actuar a lo largo del juicio, sobre todo, en el caso de los príncipes. Eso sí, la agenda oficial no se ha cambiado, por lo que la actividad va a continuar con normalidad a lo largo de las próximas semanas.

Mette-Marit en una cena oficial con su hijo menor. (Foto: Gtres)

La última polémica de Mette-Marit

El comienzo del juicio contra Marius Borg ha coincidido con la publicación de nueva información del caso Epstein que salpica directamente a la princesa heredera. La esposa del príncipe Haakon se ha disculpado por su relación con el magnate y ha calificado su actitud del pasado como vergonzosa. Sin embargo, esto ha abierto un nuevo debate en Noruega sobre el futuro de la Corona, ya que varios sectores consideran que Haakon y Mette-Marit no son aptos para representar al país.