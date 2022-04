Última hora: Muere Silvia Gambino, actriz de ‘Escenas de matrimonio’

Día triste para la interpretación española. La actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años de edad a causa de un cáncer que no ha logrado vencer. Ha sido su exmarido, el productor Alberto Closas, quien ha compartido la triste noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. «Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos «Rosita». Te has ido muy joven, la vida no es justa y el Cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos . Ciao»

Una de sus últimas apariciones públicas fue en el Deluxe en 2019. En aquel entonces Silvia participaba en una obra de teatro producida por Jorge Javier Vázquez, que no perdió la oportunidad de enviarle un cariñosísimo mensaje en directo. «Estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo porque te admiro muchísimo. Perteneces a esa generación de actrices que lleva trabajando muchísimo en este país, que se ha dejado la vida trabajando para entretenernos, para hacernos un poco más felices y me da mucha alegría que ahora puedas demostrar en un escenario todo lo que has aprendido».

Silvia fue conocida por sus apariciones en distintos espectáculos de José Luis Moreno, como Noche de Fiesta, donde interpretaba a Rosita, su papel más conocido para el gran público gracias a su personalidad y su peculiar tono de voz. Gracias a ese papel, Silvia dio el salto definitivo a la fama, participando en otros sketches como Matrimoniadas, donde formó parte del elenco de actores en el que también estaban Marisa Porcel, Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda. Tal fue el éxito de esta producción, que también pasó a formar parte del ámbito teatral, donde Gambino se sentía verdaderamente cómoda.

Su prestigio frente a las cámaras también estuvo ligado a otras colaboraciones, como la que hizo primeramente en la serie La sopa boba de Antena 3, y después en Escenas de matrimonio, en Telecinco. De su valía se percataron algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como es el caso de Santiago Segura, que no dudó en ficharla para la película Torrente 3: El protector. Por otro lado, también apareció en películas como Ekipo Ja, junto a Juan Muñoz, o La noche del ejecutor.

Concretamente en 1982 fue cuando tuvo lugar el debut de Silvia Gambino en el cine, estrenándose con una comedia de Mariano Ozones: Todos al suelo. Este año fue uno de los más felices para la actriz, más aún teniendo en cuenta que también tuvo oportunidad de participar en el clásico de terror español de Juan Piquer Simón: Mil gritos tiene la noche.

Silvia puso el broche de oro a su trayectoria televisiva con su último trabajo, el cual tuvo lugar en 2018. Este no es otro que Centro médico, serie de Televisión Española en la que coincidió con Lolita y puso fin a una carrera por la que será recordada pese al paso de los años.