Este sábado 15 de noviembre, Alfonso Díez -viudo de la duquesa de Alba- cumple 75 años. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado sábado 4 de octubre, cuando acudió a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. Pese al fallecimiento de doña Cayetana, Alfonso ha mantenido el contacto con sus familiares y fue por ello que no dudó en acudir a este gran enlace donde también estuvieron sus íntimos amigos Curro Romero y Carmen Tello.

Sin embargo, y pese a que cumple un año más de vida, no está previsto que Díez haga una gran celebración, tal y como desliza a LOOK Carmen Tello, que pronto se reencontrará con el viudo de la duquesa de Alba. La socialité, que siempre está dispuesta de manera muy generosa a atender a este medio, ha contado cómo se encuentra Díez y cuándo será la próxima vez que se reúna con sus amigos.

Los planes de Alfonso Díez tras su cumpleaños

Sabido es que Alfonso Díez trata de llevar una vida lo más normal posible pese a su imagen pública. Es por ello que a pesar de cumplir 75 años, ha optado por no hacer un gran fiesta -ni tampoco reunir a su entorno más cercano para soplar las velas-, tal y como Carmen Tello ha contado a LOOK.

Curro Romero y Carmen Tello mantienen una gran amistad con Alfonso Díez. (Foto: Gtres)

«Que yo sepa, no, porque él está en Madrid y que yo sepa no va a hacer nada», nos cuenta. Eso sí, como cada año, la madre de Enrique Solís se podrá en contacto con el viudo de Cayetana de Alba. «Le llamaré para felicitarlo».

En esta conversación con la mujer de Curro Romero, que recientemente también cumplió años, la socialité asegura que Alfonso está «muy bien»: «Gracias a Dios está tranquilo y bien de salud». Por su parte, Tello asegura que pronto verá a Díez, con el que no coincide desde el pasado 4 de octubre: «No le veo desde la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. No he vuelto ha hablar tampoco con él».

La madre de Enrique Solís desvela cuándo volverá a ver al viudo de la duquesa de Alba. (Fotos: Gtres)

Sin embargo, la mujer del maestro nos desliza que viajará a la capital hispalense en los próximos días para acudir a la misa de la duquesa de Alba, que falleció a las 88 años el 20 de noviembre de 2014 en el Palacio de Las Dueñas: «Sé que viene a eso, a la misa de la duquesa de Alba».

No será está la última vez en los próximos meses que Tello coincida con el viudo de Cayetana de Alba: «Creo que va a venir a Sevilla el primero de mes, coincidiendo con que a Curro le van a poner un busto en el pueblo suyo de Camas y que va a ser cumpleaños el día 1. Vendrá el 30 o el 1 porque viene al cumpleaños de Curro, que será en la casa de una amiga e iremos unas doce personas».