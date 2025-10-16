Carmen Tello tiene mucho que celebrar este 16 de octubre. La socialité cumple 70 años en un muy buen momento personal que ha querido compartir con LOOK. Afortunadamente -o «gracias a Dios», como desliza a este medio la marquesa Valencina- la salud de su marido, Curro Romero -de 92 años- es magnífica pese a sus últimos ingresos hospitalarios. Además, en solo dos meses es su tercer aniversario casada por la iglesia con el maestro, una fecha que la que fuera íntima amiga de la duquesa de Alba recuerda con mucha emoción.

Doble celebración: cumpleaños y aniversario

El 2025 no ha sido un año sencillo para Carmen Tello. La madre de Enrique Solís ha pasado gran parte de los últimos doce meses pendiente de la salud de su marido. Tres semanas después de que el torero retirado recibiera el alta -ya que estuvo ingresado a finales del pasado mes de septiembre por una neumonía en el Hospital Virgen del Rocío-, la sevillana va a celebrar en la intimidad su séptima década de vida con Curro. «Vamos a ver si organizamos dentro de dos o tres días. No mañana, pero dentro de unos días Curro y yo haremos un homenaje para los dos, aunque todavía está en el aire».

Curro Romero y su mujer en 2023 (Foto: Gtres)

La socialité ha aprovechado su conversación con LOOK para aclarar, además, que la salud del maestro está intacta pese a los achaques de la propia edad. Este es, sin duda, el mayor de los regalos para Carmen: «Curro está fenomenal, hace unos días escribieron una noticia que me dolió mucho porque dijeron que Curro estaba muy mal. Me da mucha pena que digan esas cosas porque realmente lo hemos pasado mal, pero hay que dar gracias a Dios de Curro está fenomenal y se ha repuesto de todo. Si Dios lo quiere, esperemos que esté un tiempo bien». Además, Tello explica que ese es su mayor deseo: que su marido le acompañe en el camino de la vida muchos más años.

Lo cierto es que la voz de Carmen en esta llamada dice mucho más que sus propias palabras. La marquesa no puede ocultar la emoción al hablar de su compañero de vida, con el que lleva más de tres décadas. Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando, por fin, pudieron poner el broche a su historia de amor al casarse por la iglesia -una ilusión que el matrimonio siempre había soñado-. «Hace tres años, el 18 de diciembre. El tiempo pasa volando. La verdad que el balance es buenísimo, lo que pasa que me hubiera gustado el tema de la iglesia lo hubiéramos conseguido antes y lo hemos logrado al final de nuestra vida. Pero, por fin, obtuvimos lo que buscábamos hace mucho tiempo. Siempre nos hemos querido muchísimo y el amor está por encima de todo. Ahora es cuando él más me necesita y ahí estoy yo con él», nos cuenta.

Carmen Tello y la duquesa de Alba. (Foto: Gtres)

Invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo

La relación de Carmen Tello con la familia de Alba es cuanto menos histórica. En 1979, la socialité conoció a Cayetana Fitz-James y, desde entonces, se volvieron inseparables hasta que en 2014 falleciera la duquesa de Alba. Sin embargo, la marquesa de Valencina mantuvo el contacto con sus hijos y, sobre todo, con Cayetano Martínez de Irujo, al que acompañó en su enlace matrimonial con Bárbara Mirjan. «Yo lo pasé fenomenal porque Bárbara, que es bárbara como su nombre indica, es una persona extraordinaria, una niña estupenda, educada, cariñosa, dulce, buena… Además pues fue una boda que estuvimos muy unidos todos».

Curro Romero con Carmen Tello en Sevilla. (Foto: Gtres)

Finalmente, Carmen nos cuenta que, a pesar de ser un evento al que acudieron 200 personas, fue todo muy íntimo. Además, tanto el gran protagonista del día, como Eugenia Martínez de Irujo o su hija, Tana Rivera, estuvieron muy pendientes de Curro Romero: «Bárbara nos llamó para agradecernos nuestra asistencia. Y él -refiriéndose a su marido- estaba muy bien dijo que por lo menos iba a darles un beso a los dos a la iglesia, aunque luego no fuera a la celebración».