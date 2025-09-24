Última hora sobre el ingreso de Curro Romero: el diestro ha sido trasladado a planta

El pasado 22 de septiembre, la salud de Curro Romero hizo saltar todas las alarmas tras conocerse que había sido ingresado en el Hospital Macarena de Sevilla. Según lo trascendido, el torero comenzó a sentirse indispuesto y a tener fiebres altas, por lo que decidió trasladarse hasta un centro médico de inmediato. Una vez allí, se sometió a las pruebas pertinentes y fue diagnosticado de coronavirus a sus 91 años.

Desde entonces, el conocido como el diestro de Camas ha estado en observación, pero en las últimas horas, ha sido trasladado a planta. Una muy buena noticia que ha querido confirmar su mujer, Carmen Tello, a una conocida revista de nuestro país, a la que ha confesado que, afortunadamente, el mencionado está mejorando favorablemente.

Curro Romero con Carmen Tello en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Hemos pasado ya el susto. […] Está muchísimo mejor, los médicos están impresionados de la fortaleza que tiene, porque el Covid que ha tenido es bastante fuerte. Le han dado fiebres muy altas y luego la complicación del pulmón», explicaba a Semana. La esposa de Romero añadía que los médicos tenían previsto «empezar a darle el antibiótico por boca y no por vía intravenosa», un avance que ha sido todo un alivio para sus seres queridos. «Está saliendo de todo», señalaba al medio citado.

Curro Romero en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, una vez más, Carmen Tello se ha consolidado como el apoyo más férreo de Curro Romero. Y prueba de ello es que no se ha separado de su lado en ninguno de los episodios médicos que ha sufrido en los últimos meses. Los cuales no han sido pocos. El pasado mes de mayo estuvo hospitalizado por una infección en las vías urinarias, la cual le provocó una drástica bajada de tensión. Finalmente, fue dado de alta y salió del hospital en silla de ruedas, pero, a los pocos días, sufrió una fuerte crisis respiratoria que le obligó a regresar a urgencias. No obstante, de nuevo, terminó recuperándose.

Más allá de lo mencionado, el torero también se ha enfrentado a otros partes médicos que han tenido en vilo a todos sus seguidores en un pasado, como el párkinson que padece desde hace años o la fractura de fémur que experimentó en mayo de 2024. Sin olvidarnos del cáncer de laringe que le detectaron en 2020. Ahora, Curro Romero parece estar saliendo de un nuevo revés de salud, aunque estas últimas declaraciones de su mujer dejan más que claro que su evolución está yendo por muy buen camino. Es por ello por lo que se espera que pueda recibir el alta muy pronto, si todo continúa avanzando según lo previsto.