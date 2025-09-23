El legendario torero Curro Romero, una de las figuras más emblemáticas de la historia del toreo español, permanece ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el pasado lunes a causa de una neumonía provocada por el virus de la Covid-19. A sus 91 años, el ‘Faraón de Camas’ evoluciona de forma favorable y podría pasar a planta en las próximas horas, según han informado fuentes cercanas a la familia.

La preocupación por su estado de salud se disparó a comienzos de semana, cuando se supo que el torero había recaído tras un reciente contagio de Covid. Tal y como ha detallado su esposa, la sevillana Carmen Tello, en declaraciones a Gtres, Curro comenzó con fiebre leve el martes de la semana pasada, pero los síntomas empeoraron progresivamente hasta derivar en un episodio severo de tos y fiebre alta el domingo por la noche. La situación obligó a su ingreso inmediato en el centro hospitalario, donde permanece bajo estricta observación en una unidad especial y con las visitas restringidas. «Está en observación, en aislamiento. Solo podemos verlo dos veces al día», ha explicado una visiblemente afectada Carmen Tello, quien no ha dejado de acompañar al diestro durante esta complicada etapa.

Curro Romero en u último ingreso hospitalario. (Foto: Gtres)

A pesar de las restricciones, la familia ha asegurado que el torero ha pasado la noche con tranquilidad y que muestra signos de mejoría. «Yo creo que hoy o mañana puede subirle a planta. Depende de la evolución», ha dicho Tello con esperanza. Además, fuentes médicas han confirmado que la evolución del paciente está siendo «más rápida y positiva» que en crisis anteriores.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el torero afronta complicaciones de salud en los últimos tiempos. En mayo de este mismo año, Curro Romero fue ingresado en dos ocasiones, la primera por una infección urinaria acompañada de una severa bajada de tensión y la segunda por una crisis respiratoria. Un año antes, en 2024, fue operado de urgencia tras fracturarse la cabeza del fémur en una caída doméstica, y en 2020 superó un cáncer de laringe que marcó un punto de inflexión en su estado físico.

A pesar de los antecedentes, el entorno familiar insiste en que el ánimo del maestro es «óptimo» y que su fortaleza le está permitiendo afrontar esta nueva adversidad con entereza. «Él está estable, pero ya sabemos lo que nos encontramos al venir a los hospitales… Prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero está muy bien atendido», ha señalado Tello, agradeciendo también el aluvión de llamadas y mensajes de cariño recibidos en las últimas horas.

Carmen Tello en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la esposa del matador también ha querido lanzar un mensaje ante ciertos comentarios que aluden a la avanzada edad de su marido: «Me dicen ‘bueno, es que es muy mayor’. ¿Y a mí qué me importa que sea muy mayor? Me da igual. Se quiere igual con 90 que con 40».

La figura de Curro Romero sigue despertando enorme admiración entre los aficionados y el público general. El matador de Camas, retirado de los ruedos desde el año 2000, continúa siendo un referente del arte taurino por su estilo único, su personalidad irrepetible y su carisma dentro y fuera de la plaza.

De momento, los médicos del Virgen Macarena seguirán monitorizando su evolución en las próximas horas, con la esperanza de que pronto pueda abandonar la unidad de observación y ser trasladado a planta. Su entorno más cercano se mantiene optimista, aunque con la prudencia que exige el delicado estado de salud de un nonagenario.