Preocupación por el estado de salud de Curro Romero. El torero retirado, de 91 años, permanece ingresado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. El diestro, que llevaba varios días con Covid-19, acudió a este centro médico el pasado 22 de septiembre debido a una neumonía. Aunque parecía que evolucionaba favorablemente, en las últimas horas ha tenido complicaciones que han supuesto que tenga que acudir a urgencias, donde está en observación. Como no podía ser de otra manera, a su lado está su gran talismán, su mujer, Carmen Tello, que no se ha separado del torero en ningún momento.

Su delicado estado de salud

En este último año, no es la primera vez que Curro Romero acude a este centro médico de la capital hispalense. El pasado mes de mayo, el torero también fue ingresado en el mismo hospital como consecuencia de una infección en las vías urinarias. Una afección que le afectó al riñón y que le provocó una bajada de tensión y fiebre.

Curro Romero en su último ingreso acompañado de Carmen Tello. (FOTO: GTRES)

Según se contó entonces, días antes el torero comenzó a sentirse indispuesto, por lo que tuvo que someterse a una serie de pruebas. Finalmente, el equipo médico dictaminó que su dolencia era causa de una infección renal y que, en un principio, lo mejor era que permaneciera en el centro médico, para que así le administraran los medicamentos necesarios para su recuperación.

Aunque recibió el alta hospitalaria por ello, días después regresó a urgencias tras sufrir una crisis respiratoria, tal y como desveló en exclusiva el programa Fiesta.

Varios ingresos en poco tiempo

Desde hace unos años que el diestro retirado ha sufrido un gran deterioro en su salud. En la primavera del 2024, Romero se fracturó la cabeza del fémur por una caída doméstica. De la misma manera, su mujer también estuvo muy pendiente de su marido, que confirmó que la salud del torero había empeorado.

Curro Romero y Carmen Tello en Sevilla. / Gtres

En 2020 su salud también estuvo en el punto de mira. Mientras que el mundo luchaba contra el coronavirus, el de Camas superó un cáncer de laringe. Una enfermedad que le permitió continuar con sus compromisos y con su agenda, pues acudió al pregón taurino del Real Círculo de Labradores.

Ahora, con el comienzo del curso y tras varios achaques de salud, Curro Romero vuelve a atravesar un bache de salud. Ha sido la periodista Beatriz Cortázar la que ha contado todos los detalles de este nuevo ingreso. Como cita la periodista, el torero llevaba varios días en su domicilio en cuarentena debido al Covid, que ha derivado en una neumonía. La comunicadora ha deslizado que estará unos días ingresado hasta que los médicos lo consideren oportuno y que no está solo, sino que a su lado está Carmen Tello, la mujer de su vida.