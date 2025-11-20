Hoy se cumplen once años de la muerte de la duquesa de Alba y, como cada año, su hijo Cayetano Martínez de Irujo había organizado una misa en su memoria en el Cristo de los Gitanos de Sevilla, que previsiblemente se celebrará el próximo mes de diciembre, tal y como nos ha desvelado en exclusiva. En una conversación con este medio, el duque de Arjona ha revelado que por motivos médicos no puede acudir, por lo que ha tenido que posponer el acto: «Tenía una misa programada a las ocho de la tarde hoy y desgraciadamente la he tenido que cancelar porque he tenido una infección en la articulación y estamos intentando resolverla y me han exigido los médicos inmovilización, sino total, lo más total posible. Me querían ingresar, pero estoy en casa con un tratamiento».

El homenaje de Cayetano a su madre

A pesar de la pauta médica, Cayetano no ha querido dejar de aportar su granito de arena en este día tan importante. El hijo de doña Cayetana de Alba ha sacado fuerzas para acudir a la misma iglesia en la que hace apenas unas semanas sellaba su amor con Bárbara Mirjan para depositar un ramo de flores donde descansan los restos de su queridísima madre: «Acabo de venir de llevarle un ramo de flores que ha quedado expuesto en homenaje».

La duquesa de Alba con su hijo Cayetano. (Foto: Gtres)

Según deslizó Carmen Tello a este medio hace unos días, estaba previsto que el Cristo de los Gitanos abriese sus puertas este 20 de noviembre para celebrar -como cada año- una misa en recuerdo a doña Cayetana de Alba. De hecho, la mujer de Curro Romero confirmó que se reencontraría con Alfonso Díez, que se desplazaría hasta la capital hispalense como cada año en esta fecha.

Ha sido el viudo de la duquesa de Alba el que ha dado las pistas de la cancelación de la misa -que finalmente se celebrará en unas semanas-. Díez ha asistido esta mañana a una iglesia para recordar a la aristócrata: «Yo ya he ido a misa. No en Sevilla, que no hay nada. Lo que hay es un concierto en el Palacio de Liria en homenaje».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo también ha querido recordar a su progenitora a través de redes sociales. En el post -que ha acompañado junto a Yesterday, una canción de The Beatles-, la madre de Tana Rivera ha publicado una imagen vintage de doña Cayetana de Alba en blanco y negro. «Siempre conmigo…», ha escrito la socialité junto a un emoticono de un corazón. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que han recordado la gran mujer que fue la duquesa de Alba y el impecable legado que dejó.