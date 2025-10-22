Ha pasado poco más de una semana desde que Eugenia Silva sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al anunciar que había pasado por quirófano. «Hace unos días me operaron por unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador», escribía junto a un carrusel de fotografías en las que aparecía desde el hospital.

Desde entonces, han sido pocos los datos que han trascendido sobre su estado de salud, ya que el contenido que ha compartido en sus redes sociales se ha centrado más en su faceta como modelo. Sin embargo, LOOK ha tenido acceso a las primeras imágenes de la maniquí tras su operación. Han sido captadas por Gtres y gracias a ellas, todo parece indicar que la evolución física de la mencionada está siendo favorable.

Eugenia Silva en Madrid. (Foto: Gtres)

Con un look deportivo, compuesto por unos pantalones de chándal, una camiseta básica, una chaqueta vaquera negra, unas zapatillas y una gorra a juego, Eugenia ha sido fotografiada, el pasado fin de semana, por las inmediaciones de su casa en Madrid. Caminaba apoyándose en dos muletas mientras tapaba gran parte de su rostro con unas gafas de sol, un gesto que deja entrever que tenía intención de pasar desapercibida en todo momento durante su salida. Una actitud que encaja con su regla no escrita de mantenerse en un perfil discreto y alejado de los focos a pesar de su fama.

Además de caminar, Eugenia también fue vista entrando en un establecimiento de venta de comida de la zona, donde permaneció unos minutos antes de continuar con su recorrido. Todo apunta a que aprovechó su salida para realizar varios recados personales, demostrando así que, pese a su reciente operación, se encuentra perfectamente capacitada para ir retomando poco a poco su rutina diaria.

A juzgar por su actitud tranquila y su paso decidido, Silva parece estar afrontando esta etapa de rehabilitación con serenidad y buena disposición. De hecho, ha llamado la atención que no ha necesitado ayuda adicional para caminar, tan solo unos días después de ser operada, por lo que se ha puesto de manifiesto su clara voluntad de mantener su independencia (siempre y cuando su estado de salud se lo siga permitiendo). No obstante, eso no quita que hayan sido días difíciles para ella. De hecho, en las declaraciones que escribió en su perfil de Instagram, dejó claro que «no era fácil asumir algo así y más cuando su carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento y al cuerpo en acción». «Pero aquí estoy. Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar», confesaba.