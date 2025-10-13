Eugenia Silva ha reaparecido en redes sociales con una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. La modelo de 49 años ha sorprendido con una foto desde el hospital. Si por algo se caracteriza la maniquí es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada, pero en esta ocasión ha querido ser honesta y desvelar que no todo es color de rosas.

Explica la razón por la que ha pasado por quirófano

En primer lugar, Silva ha querido dirigirse a sus más de cuatrocientos mil seguidores. «Os he echado de menos… Ese cariño que me regaláis cada día es algo muy especial, y estos días de silencio también me han hecho sentirlo», ha comenzado diciendo en su perfil personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)

La modelo, que es muy activa en redes sociales -donde comparte sus proyectos o su vida familiar-, ha reflexionado sobre la cara B de su realidad -que no siempre está protagonizada por el glamour-. «Estas fotos os la hice para compartir lo que no siempre se muestra. Hace unos días me operaron por una lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera (una dolencia a consecuencia del deterioro avanzado del cartílago de la cadera que produce un dolor intenso y limitaciones en el movimiento). Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador», ha explicado.

Precisamente, Eugenia Silva siempre ha sido muy deportista y prácticamente toda su vida ha estado dedicada a viajar por el mundo, por lo que a raíz de este operación, tendrá que hacer frente a una nueva realidad. «No es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción… O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida», ha añadido.

Eugenia Silva en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La modelo, que está casada con Alfonso de Borbón -con quien tiene dos hijos-, ha desvelado cómo se encuentra tras la operación y la decisión que ha tomado al respecto: «Pero aquí estoy. Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar».

Finalmente, y tras compartir imágenes desde el hospital en bata y sin maquillaje, la modelo ha querido agradecer a los especialistas que la han atendido y ha prometido que mantendrá informados a todos sus seguidores, que no han dudado en mandarle mensajes de apoyo: «Gracias por estar cerca también en estos momentos y gracias al Dr. Novoa, la Dra. Ruiz y todo el equipo de la Clínica Centro en Madrid. Os iré contando, desde casa, cómo va evolucionando esta nueva etapa».