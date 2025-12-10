Miriam Saavedra regresa al foco y manda un deseo a Carlos Lozano y una advertencia a Mónica Hoyos

Miriam Saavedra, Carlos Lozano y Mónica Hoyos protagonizaron una de las guerras televisivas más sonadas de los últimos tiempos. El origen del conflicto se debía a que ambas mujeres habían mantenido una relación sentimental con el presentador, y la rivalidad entre ellas desató un cruce de acusaciones que llenó largas horas de debate en la pequeña pantalla de nuestro país. Han pasado varios años desde que las aguas parecían haberse calmado y aunque ahora los tres se encuentran lejos del ruido mediático, lo cierto es que la vida de Saavedra ha sido la más desconocida en estos últimos meses. No obstante, sorprendiendo a propios y extraños, ha reaparecido ante las cámaras con motivo de su asistencia al espectáculo flamenco Pura Verdad de Madrid, donde ha querido dedicar unas llamativas palabras a los mencionados.

«Vengo a disfrutar del flamenco. Soy peruana pero me siento muy española, amo esta cultura. Y nada, me encanta. Voy a disfrutar», comenzaba a decir, dejando entrever que su intención no era pronunciarse en ninguna polémica. Pero finalmente no ha sido así, y haciendo gala de su característica sinceridad, no ha tenido problema en hablar sobre su ex pareja y lo que vivió junto a él y Mónica Hoyos.

Miriam Saavedra en el espectáculo flamenco Pura Verdad de Madrid. (Foto: Gtres)

«No hablo con Carlos pero me han contado cosas de él. Le deseo todo lo mejor, de hecho él fue el amor de mi vida en su momento. Aprendí mucho con él y le deseo todo lo mejor. Ojalá encuentre el amor como lo he hecho yo, que ahora estoy enamorada», comenzaba a decir, añadiendo que no entra en sus planes presentar públicamente a su novio, ya que prefiere evitar pasarlo igual de mal que en un pasado. «Es anónimo y la televisión no le gusta nada. Pero al final respeta mi trabajo», explicaba.

«De verdad que ojalá Carlos encuentre una persona estable y nadie le interrumpa, como pasó conmigo, que se metieron mucho en la relación. Pero nada, le deseo todo lo mejor de verdad», proseguía. Aunque en ningún momento mencionaba a nadie en concreto, Miriam señalaba que ella «perdonaba pero no olvidaba» porque le habían hecho mucho daño, dejando entrever que se refería a Mónica Hoyos. «Sobre todo quien tú sabes. Pero aún así, le deseo lo mejor a ella también», sentenciaba.

Carlos Lozano y Miriam Saavedra en una fiesta de ‘Supervivientes’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre si estaría dispuesta a volver a compartir un proyecto con Mónica, Miriam ha sido clara: «No creo que coincidíamos, pero de ser así, yo no tengo ningún problema en cruzarme con ella por los pasillos. Aunque recordar que cuando yo estaba en el plató colaborando, ella también estaba y me echó un mal de ojo. Pero bueno, no tendría ningún problema. […] Yo no le temo a nadie ni a nada», concluía.

La actual vida de Miriam Saavedra

Más allá de las polémicas, Miriam Saavedra también ha desvelado cómo es su vida a día de hoy. La peruana ha confesado que está estudiando derecho, una carrera universitaria que según ha señalado «es larga y muy dura». Por otro lado, también ha aprovechado para desvelar que el próximo mes de febrero tiene proyectos acordados para regresar a la televisión y que «está muy contenta». Y más después de haber sufrido un accidente de furgoneta por el que tuvo que estar en silla de ruedas muchos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miriam Isabel (@miriamsaavdra)

«Me atropelló una furgoneta. Ya estoy de nuevo caminando. Gracias a Dios. La salud ante todo, es lo mas importante. He estado en silla de ruedas muchos meses pero bueno, estoy viva y coleando. […] Estoy muy contenta, sobre todo porque estoy recuperada, con vida y joven», expresaba.