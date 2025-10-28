Mónica Hoyos se derrite con Luna, su hija en común con Carlos Lozano. La colaboradora televisiva ha asistido a la gala organizada por la Fundación Pequeño Deseo, que cumple 25 años. En este evento, la tertuliana se ha pronunciado sobre un asunto que, afortunadamente, cada vez es menos tabú: el bullying.

Este mes de octubre quedará para siempre en la memoria de los españoles. Sandra, una sevillana de 14 años, se quitaba la vida tras ser víctima de acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto, un centro de la capital hispalense. Este caso ha supuesto un gran impacto en la sociedad, que ha pedido mejorar la política de seguridad en las escuelas.

La ex de Carlos Lozano, aprovechando su asistencia al evento solidario, ha hecho un alegato en contra de esta plaga y ha manifestado que en un futuro su hija Luna será la encargada -debido a su formación política- de cambiar las leyes.

Mónica Hoyos en un evento junto a Luna, su hija en común con Carlos Lozano. (Foto: Gtres)

El futuro de Luna Lozano en política

Ante la pregunta del reportero sobre cómo le afecta el hate -odio- en redes sociales, Hoyos ha sido muy sincera: «Al principio lo llevaba peor, pero ahora los entiendo -refiriéndose a los haters-. No lo comparto, pero a lo mejor sus vidas son tristes. Hay que dales educación del amor».

La colaboradora ha denunciado públicamente que en la actualidad, «no hay una política y ley para el tema del bullying» y que al igual que hay maestros encargados de enseñar las raíces cuadradas, en los colegios «debería haber una persona que siguiera estos casos».

Mónica ha preferido no pronunciarse sobre si su hija Luna ha sido víctima de acoso escolar, pero está segura que su unigénita ayudará a que las leyes mejoren tras estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Bruselas: «Ella… Tiene 21 años y si tiene que contar algo que lo cuente ella. Como habla tan bien y se va a dedicar a la política, espero que ponga leyes más fuertes para esto. La educación es la base de la sociedad y eso serán los mayores que tendremos mañana».

Lo cierto es que desde hace unos meses, Luna ha decidido profesionalizar sus redes sociales, donde comparte contenidos sobre política. La joven ha aprovechado su influencia en TikTok para analizar, por ejemplo, la situación de España, donde genera debate entre sus seguidores.

La finalidad de la hija de Mónica y Carlos, que ha conseguido que su comunidad crezca a pasos agigantados, es despertar interés en la política entre un público joven. Un objetivo que parece estar cumpliendo gracias a su lenguaje -sencillo y directo- para abordar los temas más complejos.

De hecho, la mayoría de los comentarios que recibe son positivos -pese a que la política es un ámbito complejo-. «Tus padres estarán súper orgullosos de ti. Enhorabuena por tu trabajo, constancia, madurez y estilo de vida» o «es una maravilla oírte hablar. Gracias por hacer vídeos de estos temas», son algunos de los mensajes que recibe por parte de usuarios del universo 2.0. ¿Veremos a Luna, en el futuro, en el Congreso de los Diputados?