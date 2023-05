Sorpresa mayúscula de miércoles en el Retiro de Madrid. La Reina Letizia ha querido rendir visita a la Feria del Libro. Una noticia que en cualquier otro año no sorprendería, puesto que es un evento imperdible para cualquier apasionada de la lectura y de la cultura. Obviamente, la consorte de Felipe VI lo es. Sin embargo, mucho se venía hablando estos días atrás de que los Reyes no hubieran incluido este acto en la agenda oficial de cada semana. Desde Zarzuela se habló de un deseo de la Casa del Rey por mantener un perfil bajo en los días que rodean a las elecciones municipales del pasado 28-M.

Esta tarde hemos recibido una visita muy especial. 👑📚 La reina Letizia ha venido a la #FLMadrid23 a adquirir sus próximas lecturas. Aquí la podemos ver junto a @EvaOrue. ¡Gracias por acompañarnos! @CasaReal pic.twitter.com/XnvOl6TurS — Feria del Libro de Madrid (@FLMadrid) May 31, 2023

Look ha podido saber por testigos presenciales que la Reina se ha mostrado muy simpática con todo el mundo, se ha parado hacerse fotos con quien se lo ha pedido. Lucía un jersey primaveral de rayas blancas y negras, con pantalones vaqueros negros tipo kick flare, no llevaba cinturón, pero sí un bolso de tachuelas negro, con bailarinas negras de terciopelo. Además, sujetaba en sus manos cinco bolsas de la Feria. Toda una fanática de los libros como ella no ha perdido la ocasión de comprar varios ejemplares.

Doña Letizia lucía un maquillaje potente, caminaba de paisana, con una actitud muy natural. El resto de visitantes de la Feria del Libro se quedaban ojipláticos al verla paseando con esa normalidad por las calles del parque de El Retiro. La Reina ha hecho un gran recorrido, de caseta en caseta y ha sido en la número 168 donde hemos podido verla.

