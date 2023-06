Ana Obregón ha regresado a España después de pasar varios meses en Miami, Estados Unidos, tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra, nacida mediante gestación subrogada a través de la genética de su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del sarcoma de Ewing. Desde aquel entonces la vida de Ana se apagó y nada volvió a ser igual. Durante todos estos años, la presentadora ha estado rindiendo homenaje al joven emprendedor que falleció a los 27 años.

Aunque el 19 de abril fue la fecha del lanzamiento del libro El chico de las musarañas, ejemplar que comenzó escribiendo Aless y que terminó su madre. La presentación tuvo lugar esta misma semana y, durante la rueda de prensa, la actriz que formó parte del elenco de Ana y los 7 contó un suceso paranormal que le ocurrió el día en el que se reunió con la editorial del libro, HarperCollins. «Me estaban intentando convencer, pero yo no estaba muy segura porque no sabía si tendría fuerzas», comenzó diciendo para después añadir que » pongo mi móvil sobre la mesa y, de repente, empieza a sonar. Miro, y ¿de quién era la llamada?». En ese momento cedió el micrófono a su interlocutora, la directora de la editorial, que corroboró su relato: «Era de Aless. Ana se lo enseñó primero a Susana, que se echó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos enseñó el móvil sonando. Y Ana decía ‘¡Pero si el teléfono de Aless está en un cajón apagado desde hace dos años!’», agregó.

El testimonio de Paz Padilla

Tras dar a conocer Ana su testimonio, Paz Padilla explicó lo que a ella le sucedió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, aquel 18 de julio de 2020. A través de las redes sociales, la presentadora contó que «yo yo quiero decir una cosa. He oído que Ana Obregón ha dicho una cosa en la rueda de prensa de su libro sobre cuando tuvo la reunión con la editorial, HaperCollins. Ella cuenta como que no tenía fuerzas para hacer el libro, pero que de repente sonó el teléfono de ella y que ponía Aless. La llamada la recibía desde el teléfono de su hijo. Y explica que ella lo cuenta como una señal. Hay mucha gente, que los haters típicos que dicen que ella está fatal…».

Paz Padilla recordó que el teléfono de Antonio se dio de baja tras su muerte y que ese teléfono lo tiene ella en su mesilla de noche apagado. «Evidentemente yo no habría ese teléfono porque abrirlo significaba que me hacía daño», continuó. «Voy a estrenar, preparo la obra, me cuesta mucho… Pero estreno en el Teatro Capitol de Madrid y en el día del estreno, por la noche, recibo una fotografía de Antonio y mía y miro y digo, ¿perdona? Y pone, Antonio. Lo abro, es su número de teléfono y hay una foto de los dos. Claro, yo no entiendo qué ha sucedido porque su teléfono está sin línea y apagado en mi mesilla de noche»,añadió, pero, además, Paz Padilla detalló que cuando fue a por el teléfono no tenía batería que lo puso a cargar y llegó la sorpresa.

«Estaba totalmente vacío. Abro el móvil, aunque no tiene línea y efectivamente el último mensaje que manda Antonio es a mí y esa foto. ¿Alguien me lo puede explicar? Nadie sabía sus claves, excepto yo. Yo lo interpreté como una señal y no cuestiono a Ana en absoluto», finalizó.

El relato de Miguel Herran

Durante una intervención en El Hormiguero, Miguel Herran contó una historia paranormal que le pasó a él y a un amigo suyo. Explicó que en su pueblo había una casa donde se dice que murió la hija de un matrimonio ahogada y la madre, poco tiempo después, falleció de cáncer.

«Nunca me había pasado nada raro hasta la cuarentena», alegó. Su acompañante sintió algo raro al entrar a la vivienda y al salir se lo contó al actor de La casa de papel. «Era la primera vez en mi vida que no he tenido sensación de no estar solo (…) Había una voz que me decía que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto y no me iba a pasar nada», cuenta Herran en palabras de su amigo.