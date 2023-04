Son muchos los rostros conocidos que en los últimos días se han dejado ver por la Feria de Abril de Sevilla, que anualmente reúne a más de 500 mil visitantes en la capital andaluza, entre casetas efímeras engalanadas con farolillos, y jinetes y coches de caballo. Sin embargo, ha sido Miguel Ángel Silvestre (41) quien podría hacerse con el premio del famoso que más pasiones ha levantado con su presencia. El actor de Sky Rojo o Sin tetas no hay paraíso, ha acudido este año por primera vez a la festividad hispalense y lejos de pasar desapercibido, ha sido vitoreado a su llegada al recinto ferial por el gran número de personas allí presentes.

Con un elegantísimo traje azul marino, camisa blanca sin corbata y gafas de sol, Miguel Ángel Silvestre no dudó en hacerse fotos y saludar a quienes le pedían un poco de atención, demostrando así una vez más que, más allá de ser uno de los actores más aclamados de nuestro país por su físico, lo es también por su insaciable amabilidad y talento en la pequeña y gran pantalla. «Bua, imagínate, muy contento, la verdad», expresó a la prensa.

A su paso por la feria, Miguel Ángel Silvestre fue además protagonista de uno de los muchos momentos curiosos que nos han dejado las redes sociales en los últimos días sobre el evento, como la actuación improvisada de Estopa en una caseta en la que se encontraban Carlos Latre (44) y Toñi Moreno (49). Y es que el actor provocó que Paz Padilla cayera de bruces al suelo cuando se dispuso a bailar con ella. «Me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo: Nadie se ha dado cuenta, no te agobies», ha contado la ex presentadora de Sálvame en su perfil de TikTok junto a un vídeo del momento.

Miguel Ángel Silvestre esquiva hablar sobre ¿su nueva ilusión?

Preguntado expresamente por ello, Miguel Ángel Silvestre evitó dar ninguna aclaración acerca de los rumores que apuntan a que podría estar de nuevo enamorado de una misteriosa joven de 22 años. Pues cabe recordar que fue el pasado mes de marzo cuando vieron la luz unas imágenes del natural de Castellón de la Plana en actitud muy cómplice y cariñosa con la que sería su nueva compañera de vida, paseando por las calles de Madrid.

Además, coincidencia o no, las instantáneas se produjeron apenas unos días antes de que el actor fuera portada del nuevo numero de la revista Esquire, donde se desnuda ( también explícitamente), hablando del amor. «Cuando me he enamorado sí he sentido esa necesidad, el quiero tener hijos, pero de momento…No lo sé. Soy muy tradicional y muy conservador para algunas cosas del amor, pero no sé si es que no tengo el tiempo, si es que no estoy preparado…», señaló.

La última mujer con la que se relacionó a Miguel Ángel Silvestre sentimentalmente fue Casilda López Quesada. Con ella, el actor compartió momentos muy cómplices en Londres.