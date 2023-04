Miguel Ángel Silvestre, en la lista de conquistas de Georgina Rodríguez antes de Cristiano

No cabe duda de que Georgina Rodríguez es una de las mujeres del momento por excelencia. A raíz de su romance con Cristiano Ronaldo, la de Jaca se ha convertido en una de las féminas más aclamadas tanto por su gusto estilístico como por su alto poder adquisitivo, del cual hace gala siempre que tiene oportunidad tanto a través de sus redes sociales como en Soy Georgina, docuserie en la que ella misma narra sus vivencias cotidianas y que hace tan solo unos días ha estrenado su segunda temporada por todo lo alto.

Sin embargo, si hay algo de lo que aun la modelo no se ha pronunciado, es de su vida amorosa previa a conocer al ex futbolista del Real Madrid. Fue en 2016 cuando se dio a conocer la noticia que indicaba que el astro portugués se había enamorado nuevamente, esta vez de una mujer totalmente desconocida para los medios que se llamaba Georgina Rodríguez y trabajaba en Gucci. Un momento que marcaba un antes y un después en la vida de la creadora de contenido, que se veía obligada a abandonar sus quehaceres laborales al ir creciendo como la espuma su fama, para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos y a proyectos empresariales más relacionados con su imagen.

Pero, ¿qué hombres estuvieron en la vida de la compañera de vida del deportista antes de que él llegara a ella? En LOOK hemos hecho una recopilación de todos ellos, siendo conocidos dentro del panorama nacional al ser figuras públicas y haber aparecido en televisión en alguna que otra ocasión. El primero de ellos no es otro que Alberto Santana, conocido por haber sido tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y haber entablado allí una relación con Melyssa Pinto, ex concursante de La Isla de las Tentaciones. Amor Romeira fue la encargada de desvelar este affaire entre el joven y Georgina, aunque por aquel entonces pasó desapercibido al no ser esta última un personaje tan sumamente conocido como ahora.

Otro de los corazones que habría conquistado Rodríguez no es otro que el de Miguel Ángel Silvestre. Aunque tan solo son rumores, todo apunta a que en el pasado ambos fueron partícipes de un romance esporádico por el que gozaron de una muy buena sintonía, la cual fue reflejada en algunas redes sociales al ser muchos los usuarios que se topaban con la incipiente pareja paseando por las calles de Madrid. Pero todo quedó en algo pasajero, y sus caminos finalmente se separaron para llevar a cabo vidas totalmente distintas.

Una de las primeras conquistas de la novia de Cristiano fue la de Javi, un tentador de La Isla de las Tentaciones que no tuvo problema alguno en admitir haber coincidido con Georgina en el colegio y haber llevado a cabo una historia de amor propia de su etapa de adolescencia de la que nada queda ya, estando ambos en fases diferentes.