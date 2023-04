El momento viral de María del Monte y Alejandro Amenábar bailando sevillanas en la Feria de Abril

Si hay una persona que vive la Feria de Abril de Sevilla con los sentimientos a flor de piel, es sin duda María del Monte. La intérprete de Cántame se ha convertido en uno de los iconos de la Ciudad Hispalense por excelencia, razón por la que, como era de esperar, se ha dejado ver por las calles del Real disfrutando del flamenco y de la gente que trae consigo en compañía de su esposa. Un momento de lo más feliz para ella que ha coincidido con su 61 cumpleaños y que ha querido aprovechar animándose a bailar junto a otro rostro conocido y protagonizando así un vídeo que ya se ha hecho viral.

Ha sido a través de sus redes sociales donde la cantante ha compartido con sus más de 100 mil seguidores un carrusel de vídeos de lo más divertidos junto a Alejandro Amenábar. Y es que, el ganador de nueve premios Goya y un Oscar se ha dejado ver también por las casetas de esta feria y María no ha querido dejar pasar la oportunidad de bailar junto a él unas sevillanas: «Ahí va eso!! Cómo he disfrutado hoy!!!! Un día completo: familia, amigos, cante e incluso baile con el mismísimo Alejandro Amenábar. Qué grande!! Gracias a la vida por darme tanto, a veces creo que estoy soñando. Mil besos, mañana es mi cumpleaños pero hoy he recibido regalos valiosos!!! Buenas noches y a soñar bonito.❤️😘❤️😘», escribía la artista en su cuenta de Instagram, dejando constancia en esta del que probablemente haya sido uno de sus momentos favoritos de esta Feria de Abril: «Es un cielo, Alejandro ha estado recibiendo clases de sevillanas para poder venir a bailar y bueno, se defiende. Es tan encantador… Es maravilloso, nos reímos mucho y nos lo pasamos bien, que es de lo que se trata», revelaba la protagonista para las cámaras de Gtres.

De esta manera, podría decirse que María del Monte ha dado la bienvenida a su sexagésimo primera vuelta al sol de la mejor forma: rodeada de sus seres queridos y de felicidad. Y es que, en las imágenes captadas por Gtres puede verse cómo la cantante puede presumir de pasar sus días con la fiel compañía de su esposa, Inmaculada Casal, con quien ha posado sobre un coche de caballos sin poder dejar de irradiar alegría.

Unos minutos más tarde, y una vez que la pareja ha llegado a su caseta, ha podido compartir un tierno momento con sus amistades, entre las que estaba Toñi Moreno junto a su hija. La pequeña se ha convertido en la protagonista del enclave mencionado, motivo por el que la que fuera amiga de Isabel Pantoja no ha dejado de llevar a cabo muestras de cariño con las que ha demostrado que les une un fuerte vínculo amistoso que probablemente ha heredado de su madre.