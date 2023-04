El incidente de Victoria Federica con su caballo que podría empañar su estancia en la Feria de Sevilla

Con motivo de la Feria de Abril de Sevilla, muchos son los rostros conocidos que aprovechan para desplazarse hasta la Ciudad Hispalense. Este es el caso de Victoria Federica, que ya el pasado viernes, 21 de abril, se dejaba ver por los aledaños de la plaza de toros, junto a su padre y dispuesta a disfrutar de una tarde de arte con Roca Rey como principal protagonista. Sin embargo, y después de unos días de diversión, lo que tal vez no podía llegar a imaginar la joven es que su estancia en la capital andaluza daría un giro de 180 grados al participar en un grave incidente.

Según se ha revelado esta misma tarde en Sálvame, el caballo de la hija de la infanta Elena habría pisado a una asistente al recinto ferial. Algo que no habría importado en absoluto a la ex de Gonzalo Caballero, que al parecer no tuvo reparo alguno en «seguir de largo»: «Esta mañana, acudía al ferial montada a caballo, iba por las calles del recinto y sus caballo ha pisado a una chica de tan solo 22 años (…) En ese momento, esta persona solo ha mirado y ha seguido de largo», comenzaba explicando Gema López.

Lejos de dejar ahí su testimonio, la colaboradora ha seguido dando detalles sobre lo sucedido, alegando que incluso una ambulancia ha tenido que desplazarse hasta el lugar de los hechos dado el intenso dolor que estaba teniendo que afrontar la víctima, que en cuestión de minutos ha sido trasladada a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas como una radiografía y verificar la importancia del asunto: «El resultado ha sido un esguince y tiene que andar con muletas».

Teniendo en cuenta el mal rato que probablemente ha pasado la joven al ser pisada por un animal tan pesado, finalmente ha conseguido el teléfono de Victoria Federica para así poder enviarle el parte de lesiones y las imágenes de su pie. Pero, lejos de mostrar un ápice de preocupación por lo acontecido, la hija de Jaime de Marichalar ha optado por mantenerse en un segundo plano: «A esta hora no hay respuesta por parte de Victoria Federica», zanja la periodista.

En las últimas horas, la hermana de Froilán no ha dejado de compartir en su cuenta de Instagram distintas fotos junto a sus amigos y sus respectivos caballos, dejando entrever que todos ellos siguen exprimiendo cada segundo por las calles del real antes de poner el broche de oro a una feria marcada por la gran afluencia de famosos. Y es que, aunque hoy se ha decantado por un traje campero para tener mayor comodidad a la hora de subirse a su caballo, ayer Victoria Federica apostaba por un traje de flamenca en tonos grises con el que demostraba su admiración por la cultura de Sevilla y por todo lo que lleva consigo.