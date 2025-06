Ana Obregon deja helada a Sonsoles Ónega al contar el gesto de Ana Sandra con su padre Aless

Aless Lequio hubiese cumplido 33 años el pasado 23 de junio, una fecha que para Ana Obregón es de las más duras del calendario, pero que este año ha querido ‘celebrar’ a modo de homenaje. Con tarta y con velas de cumpleaños, la encargada de soplar ha sido Ana Sandra, la hija nieta de la presentadora y bióloga, que ha protagonizado unas imágenes que han generado miles de comentarios a los que ha querido responder en el plató de Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora cada semana.

En la tarde del martes 24 de junio, Ana ha querido recordar que fue la pequeña la que sopló las velas de una tarta de cumpleaños, un vídeo que ha recibido cientos de miles de visitas en su cuenta de Instagram, pero en el que hay un detalle en el que poca gente se ha fijado. Con lágrimas en los ojos, Ana ha recordado que su hijo solía decir la frase «olé, olé, olé» cada vez que le cantaban el cumpleaños feliz. Debido a que la pequeña llegó al mundo años después de la muerte de su padre biológico -recordemos que llegó al mundo mediante gestación subrogada-, es imposible que pudiera ver este gesto.

«Ayer Anita, que no sé dónde lo ha oído, míralo en vídeo, lo dice», asegurando que hacía lo mismo que su padre al gritar ese «olé, olé, olé» al soplar las velas. Sonsoles se ha quedado helada al saber esta coincidencia. «¡¿De verdad?!», le ha gritado al escucharlo.

«Es muy fuerte. Pasan muchas cosas que la gente no te cree, pero yo sí lo sé. Yo sé que las personas que queremos no se van, son seres de luz y están con nosotros», de esta forma ha querido dejar claro que no cree que sea una simple casualidad.

Pero no acaban ahí las coincidencias, ya que en el cumpleaños de la propia Ana Obregón, en el que su nieta era más pequeña todavía, volvió a sorprender a su abuela con otro gesto inesperado. «Me sopló ella las velas y de repente, y ahí está el vídeo, se queda mirando y dice: ‘Y un besito para arriba’». Este emotivo gesto es muy importante para ella, por eso ha querido salir al paso a los que la pueda criticar por contarlo o incluso no creer que ha pasado así: «Son cosas inexplicables para los que no quieren creer».

Desde que anunció la llegada al mundo de la pequeña, vía exclusiva en una conocida revista, muchas han sido las críticas que está teniendo que soportar por su forma de afrontar la muerte de su hijo y todo lo que rodea al nacimiento de su nieta. Pese a todo, Obregón se mantiene firme en su decisión.

«A los que tenemos la desgracia de haber perdido seres queridos, nos reconforta saber que de alguna forma están con nosotros», ha comenzado a decir a Sonsoles. «Anita me ha devuelto la vida. Yo no estaría aquí, Sonsoles, probablemente estaría muerta en vida. No hay nada peor, nada que se le parezca», de esta manera quiere dejar claro que no le importa lo que piensen de ella.