Ana Obregón recuerda que estuvo ‘casada’ con Isabel Pantoja: «Ellas fueron las novias»

Ana Obregón e Isabel Pantoja son dos de las mujeres más conocidas de España, pero lo que pocos sabían es que llegaron a estar ‘casadas’, una anécdota que no olvidarán ninguna de las dos. La actriz y presentadora ha pasado por el plató de Gente Maravillosa, el programa de denuncia social que Toñi Moreno presenta cada semana en Canal Sur, y que este miércoles siete de mayo consiguió reunir a un 9.4 % de los espectadores, lo que se traduce en una media de 156.000 televidentes en Andalucía. Todos ellos estuvieron muy pendientes de lo que contó la madrileña, que es una de las figuras más importantes de la lucha contra el cáncer, después de la muerte de su hijo Ales el pasado año 2020.

El motivo de su visita era ver dos cámaras ocultas en las que se recreaban situaciones reales vividas por enfermos en las que han sufrido discriminación, pero ella también quiso hablar de su momento actual. Su alegría tras el nacimiento de Ana Sandra, su hija legal y nieta biológica, le ha dado una nueva meta en la vida, ya que está haciendo todo lo posible por cuidarla, algo que su edad, ya ha cumplido 70 años, no le está impidiendo. Sobre las críticas, no ha tenido dudas en dejar claro que «nadie tiene derecho a opinar» sobre lo que ella haga y asegura que sería incapaz de criticar «a una madre que ha perdido a su hijo». Por si no fuera suficiente, también ha anunciado que ha tomado medidas legales contra una «revistilla» por las palabras que le dedicaron tras el anuncio de la llegada al mundo de la pequeña mediante gestación subrogada.

También ha habido tiempo para hablar de amor, algo que Obregón parece tener completamente aparcado y de lo que no está pensando para nada. Según ella, ahora mismo está muy a gusto sin tener a nadie al lado que le dé el coñazo.

Tras el ofrecimiento de Toñi de dormir un día haciendo ‘la cucharita’, Obregón ha explicado que no soporta dormir acompañada, algo que le ocurre desde hace años. En concreto, ha desvelado que a Alessandro Lecquio le mandaba cambiar de habitación en muchas ocasiones mientras estuvieron casados, ya que le molestaba hasta su respiración. Algo parecido le ocurría con Davor Suker, ex futbolista del Real Madrid y Sevilla, otro de sus grandes amores. Durante sus viajes con el croata no dudaba en tener dos habitaciones de hotel, para en mitad de la noche poder irse a su propia cama y poder dormir sola después de haber hecho «eso» que tenían que hacer.

Hablando de amores, la presentadora de Gente Maravillosa ha querido saber si es cierto que Ana Obregón e Isabel Pantoja están o estuvieron casadas, algo que parece imposible, pero que tiene una buena y divertida explicación. Ana, sin parar de reír, ha asegurado que «legalmente» es así, a lo que su entrevistadora ha aprovechado para recordarle que tiene «un marrón con Hacienda».

En realidad, la boda que se celebraba era la del periodista y colaborador de Fiesta Luis Rollán, uno de los grandes portavoces de la familia Pantoja en televisión. En ese enlace las testigos fueron la propia Ana e Isabel, por lo que debían firmar los papeles, aunque ahí tuvieron un error. Pantoja firmó en el espacio dedicado a los contrayentes y Obregón, sin fijarse demasiado, firmó en el mismo sitio que la cantante.

Por lo tanto, Toñi ha dejado claro que por unos momentos, «Luis Rollán y su ahora ex marido fueron los testigos, mientras que ellas fueron las novias». «Esto es una campaña para el Día del Orgullo, que te mueres», ha gritado en todo el plató.