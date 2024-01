El Sorteo de Lotería del Niño es uno de los más esperados del año, ya que ofrece una segunda oportunidad a los que no tuvieron suerte en el Sorteo de Lotería de Navidad. Se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de los Reyes Magos, y en este 2024 reparte un total de 770 millones de euros en premios. Pero, ¿hay pedrea en el Sorteo de Lotería del Niño? ¿En qué se diferencia del Sorteo de Lotería de Navidad? A continuación, vamos a responder a estas preguntas y a explicar los principales premios y características de este sorteo extraordinario.

¿Qué es la pedrea?

La pedrea es un término que se utiliza exclusivamente para el Sorteo de Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre. Consiste en los numerosos premios «menores» de 1.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo, 100 euros al décimo, que se reparten entre los números que no han obtenido ningún otro premio mayor.

La pedrea se canta de una manera muy particular por los niños y niñas de San Ildefonso, que exclaman: «¡Miiiiil eurooooooos! (a la serie)». En el Sorteo de Lotería de Navidad de 2023, se repartieron 1.794 premios de la pedrea, lo que supone un total de 179,4 millones de euros.

¿Hay pedrea en el Sorteo de Lotería del Niño?

La respuesta es no. En el Sorteo de Lotería del Niño no hay pedrea como tal, ya que no se extraen todos los números hasta que salgan los premios mayores, sino que solo se extraen los números que van a tener algún premio. Sin embargo, esto no significa que no haya premios menores o de consolación, sino que tienen otras denominaciones y características.

En el Sorteo de Lotería del Niño, además del primer premio (2 millones de euros a la serie, 200.000 euros al décimo), el segundo premio (750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo) y el tercer premio (250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo), existen diferentes extracciones que nos pueden hacer ganar cierta cantidad de diner.

Estas son las extracciones en el Sorteo del Niño:

2 extracciones de cuatro cifras (350 euros por cada décimo que coincida con esas últimas cuatro cifras)

(350 euros por cada décimo que coincida con esas últimas cuatro cifras) 14 extracciones de tres cifras (100 euros por décimo que coincida con esas tres últimas cifras)

(100 euros por décimo que coincida con esas tres últimas cifras) 5 extracciones de dos cifras (40 euros por décimo que coincida con las dos últimas cifras).

Por otra parte, también hay premios por aproximaciones, que se dan a los números anterior y posterior al primer y al segundo premio. De este modo, si llevamos los números anterior y posterior al primer premio de la Lotería del Niño ganaremos 1.200 euros por décimo (12.000 euros a la serie). Y en el caso de llevar los números anterior y posterior al segundo premio, podemos ganar 610 euros al décimo.

Y por último, llevar 2 y 3 últimas cifras del primer y segundo premio del sorteo del día de Reyes puede hacer que ganemos 100 euros al décimo (1.000 euros a la serie).

¿Qué probabilidades hay de ganar en el Sorteo de Lotería del Niño?

El Sorteo de Lotería del Niño tiene una emisión de 50 series de 100.000 billetes cada una, lo que supone un total de 5 millones de billetes o décimos. De estos, 37.812 tienen algún tipo de premio, lo que representa el 0,756% del total. Por lo tanto, la probabilidad de ganar algún premio en el Sorteo de Lotería del Niño es de 1 entre 132, lo que es bastante más alta que en el Sorteo de Lotería de Navidad, donde la probabilidad es de 1 entre 400.

En cuanto a los premios mayores, la probabilidad de ganar el primer premio de la Lotería del Niño es de 1 entre 100.000, la misma que en el Sorteo de Lotería de Navidad. La probabilidad de ganar el segundo premio es de 1 entre 50.000, y la de ganar el tercer premio es de 1 entre 25.000.