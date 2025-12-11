Cuánto se queda Hacienda del Gordo de la Lotería de Navidad

El Sorteo de Lotería de Navidad 2025 se celebrará,. como cada año, el 22 de diciembre, y antes incluso de conocer los resultados y cuál es el dinero del premio Gordo, miles de participantes se preguntan cuánto dinero se queda Hacienda del Gordo y del resto de premios. Este sorteo extraordinario repartirá millones a través de los tradicionales décimos, pero no todos los premios se forman íntegramente porque algunos están sujetos a impuestos.

A continuación te contamos qué parte de los premios de Lotería de Navidad debes pagar a Hacienda y cuánto dinero recibirás realmente si tu número resulta premiado en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.

Qué premios de Lotería de Navidad 2025 pagan impuestos

Lo primero que debes tener en cuenta es que no todos los premios de la Lotería de Navidad tributan y que la Agencia Tributaria sólo retiene dinero de aquellos premios que superen los 40.000 euros por décimo de forma que:

Los premios inferiores a 40.000 euros : están exentos de impuestos

: están exentos de impuestos Los premios superiores a 40.000 euros: tributan al 20%

Esto significa que el premio Gordo, el segundo y el tercer premio de la Lotería de Navidad sí están sujetos a retención mientras que los cuartos, quintos y otros premios menores se cobran íntegramente.

Para resolver todas las dudas te contamos cuánto dinero te quitará Hacienda y cuánto cobrarás si te toca el premio gordo de la Lotería de Navidad en este año 2025. También resaltaremos lo que sucede si te toca el segundo, el tercer, el cuarto o el quinto premio en el sorteo de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado.

Lo más relevante y el dato principal que debes conocer es que Hacienda no se queda con dinero, en este caso, con una parte, de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025, si no que solo lo hará con aquellos premios que superen los 40.000 € de ganancia. Por tanto sí que se quedará con un porcentaje del Gordo de Navidad, cuyo premio por décimo asciende a 400.000 €.

Lo que se lleva a Hacienda de la Lotería de Navidad, y en este caso del Gordo de Navidad es un 20% de todos los premios que superen los 40.000 euros. A partir de esta cantidad, se paga a Hacienda por la lotería, y en esta clasificación se incluyen el primero, el segundo y el tercer premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025.

Cuánto dinero se queda Hacienda de la Lotería de Navidad

La gran parte de los premios grandes de la Lotería de Navidad deben declararse a Hacienda, pero no todos. Es decir, siempre recibas unan cantidad inferior a 40.000 entonces no tendrás que pagar impuestos. A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria empezará a cobrar y vas a tener que pagar una cantidad específica.

Cuánto se lleva Hacienda por el Gordo de Navidad

El Gordo de Navidad se lleva un premio de 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. En este caso, hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas 328.00 euros.

El dinero a Hacienda por el segundo y el tercer premio de la Lotería

En cuanto al segundo premio, son 125.000 euros pero debemos restar el mínimo exento de pagar impuestos, 40.000 euros, a 125.000. se quedan 85.000 euros, a los que hay que aplicar el 20%, y Hacienda se queda con 17.000 euros, y tú, si tienes este segundo premio: 108.000 euros.

El tercer premio es de 50.000 euros al décimo. Al restar 50.0000 menos 40.000, se queda en 10.000 euros, así que, si aplicamos el 20% a esta cantidad, Hacienda se queda con 2.000 euros, y el agraciado del tercer premio 48.000 euros.

Si tienes la suerte de ganar varios miles de euros, tendrás que pagar a Hacienda, pero el premio seguirá siendo grande, con lo cual puedes empezar a planear alguna que otra inversión.