La Oficina de Atención a la Ciudadanía vuelve al edificio de Avenidas tras finalizar las obras de mejora

El Ayuntamiento de Palma reanudará de forma progresiva la atención presencial en las oficinas situadas en la planta baja del edificio de Avenidas, una vez finalizadas las obras de mantenimiento y modernización realizadas en este espacio.

Las áreas de Urbanismo y Bienestar Social volverán a atender al público en su ubicación habitual a partir de este jueves, 23 de julio. Por su parte, la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) reabrirá sus puertas el próximo lunes, 27 de julio, también en la planta baja del edificio.

Durante la ejecución de los trabajos, el consistorio palmesano ha mantenido la prestación del servicio mediante una reorganización temporal. La OAC continuó atendiendo a los ciudadanos desde el resto de oficinas municipales de Palma, mientras que la OAC Social trasladó su actividad al espacio Ceibos para garantizar la continuidad de la atención.

Las obras, ejecutadas por el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, han supuesto una inversión de 520.000 euros y han permitido renovar el sistema de climatización, mejorar la iluminación y sustituir el pavimento de la planta baja del edificio.

Esta actuación forma parte del plan de renovación progresiva de las instalaciones del edificio de Avenidas, con el objetivo de modernizar sus infraestructuras y mejorar el confort, la accesibilidad y la eficiencia energética tanto para el personal municipal como para los ciudadanos que utilizan estas dependencias.