La contención turística ya es un hecho en Baleares: caen casi un 20% los cruceristas en el primer semestre. Los puertos de Baleares recibieron 867.943 cruceristas durante el primer semestre de 2026, lo que representa una caída del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo hicieron, según los datos de Puertos del Estado publicados este miércoles, a bordo de 304 buques de crucero, un 11,6% menos que durante los primeros seis meses de 2025.

Solo el pasado junio llegaron a los puertos del archipiélago 320.625 cruceristas, unos mil menos que el mismo mes de 2025, a bordo de 97 cruceros, seis menos que el año pasado.

Por lo que respecta al tráfico de mercancías, Baleares cerró el primer semestre 8,6 millones de toneladas, una caída interanual del 1,5%. Solo en junio fueron 1,7 millones de toneladas.

Del total, la práctica totalidad fueron graneles líquidos (747.972 toneladas) y sólidos (150.557) y mercancía en general (7,7 millones de toneladas), de las cuales 145.516 toneladas fueron en contenedores.

Hay que recordar que Govern y Ayuntamiento alcanzaron en el primer trimestre del año un acuerdo estratégico con las principales compañías de cruceros que operan en Palma. Con una vigencia de cinco años (2027–2031), buscaba consolidar un plan de gobernanza a largo plazo dirigido a promover un turismo sostenible.

El nuevo marco —voluntariamente firmado por 20 navieras en total— avanzaba sobre el acuerdo anterior y refuerza un modelo de turismo responsable que atiende a la realidad del territorio. El documento subraya la responsabilidad compartida en la gestión y distribución más equilibrada de los flujos, a la vez que potencia la sostenibilidad medioambiental, la comunicación y transparencia.

Entre las principales novedades del acuerdo destaca la incorporación del Ayuntamiento de Palma como autoridad firmante, permitiendo participar directamente en la gestión de los flujos de los turistas de crucero en la ciudad —y especialmente en el casco histórico— y ayudar a garantizar una experiencia óptima tanto para los ciudadanos como para los turistas.

Como afirmó en el cierre del acuerdo la presidenta del Govern, Margalida Prohens, este nuevo pacto «reafirma nuestra apuesta decidida por un modelo de turismo responsable y de calidad que atiende a la realidad de nuestro territorio».

El objetivo estaba claro: lograr una contención que aplane los picos de actividad de temporada alta y desplazarlos hacia la temporada media y baja para garantizar la mejor convivencia posible entre ciudadanos y turistas, priorizando siempre la sostenibilidad medioambiental, la transparencia y una desestacionalización real que aporte valor a nuestras islas durante todo el año.