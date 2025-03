El Govern balearq que preside Marga Prohens no cuenta con ningún apoyo para poder sacar adelante las medidas contra la saturación turística anunciadas el pasado viernes y que se resumen en una subida de la ecotasa, la prohibición de pisos turísticos en edificios plurifamiliares y un impuesto a los coches de alquiler.

Para el PSOE y los independentistas de Més las medidas anunciadas contra la saturación turística son «fuegos de artificio» y piden al Govern que se siente a negociar para pactar propuestas mientras que Vox acusa al Govern del PP de «traicionar al sector turístico».

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha interpretado el rechazo inicial del resto de formaciones políticas a la batería de medidas de contención turística como un arranque de las negociaciones. Sagreras ha señalado que será el Ejecutivo autonómico quien llame a los diferentes grupos para iniciar los diálogos y tratar de llegar de los consensos necesarios para que las propuestas puedan convertirse en un decreto ley que pueda recibir la aprobación de la Cámara.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado en rueda de prensa las propuestas del Govern, aunque lo ha hecho acusando al PP de ser «un socialista encubierto con años de retraso» y de «sumarse al discurso turismofóbico de la izquierda». «Tienen que entender que Vox es su socio natural. Cuando se den cuenta, se habrá acabado la legislatura y estará gobernando la izquierda», ha pronosticado Cañadas.

Cañadas ha recordado que durante los ocho años de gobierno de la izquierda se crearon más de 115.000 nuevas plazas turísticas sin que se aplicaran límites al crecimiento. «¿Por qué ahora, de repente, el turismo es un problema?», ha cuestionado, denunciando la hipocresía del PP al mantener y aumentar la ecotasa cuando antes la criticaban por restar competitividad a las islas.

Vox ha mostrado su apoyo a la lucha contra la oferta ilegal, pero ha rechazado de plano las subidas de impuestos y las restricciones impuestas al sector. «Atacan a los cruceros, los coches de alquiler, los hoteles y el alquiler vacacional, pilares fundamentales de nuestra economía. El problema de la vivienda en Baleares no se resuelve limitando el turismo, sino aumentando la oferta residencial», ha subrayado la portavoz parlamentaria.

PSOE y Més piden al Govern pactar las medidas contra la saturación turística

Por su parte, el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de «lanzar fuegos de artificio» para al final no hacer nada. «No le interesa aprobar nada. Presentan las medidas para que les digan que no y seguir sin medidas, igual que siguen sin Presupuestos», ha afirmado.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, también ha acusado al Govern de lanzar «anuncios mediáticos para curarse en salud ante el aluvión de turistas que se espera este verano».

Negueruela y Apesteguia han coincidido en reclamar al Ejecutivo autonómico que olvide sus anuncios del viernes y presente un proyecto legislativo con el que pactar. Sobre esto, Negueruela ha recordado al PP que «no tienen capacidad para pactar con nadie que no sea la izquierda» por lo que «gobernar se les va a hacer imposible». En la misma línea, el portavoz independentista ha dudado de la intencionalidad de las medidas «sabiendo que no tienen con quién pactarlas».

En relación a las propuestas avanzadas el pasado viernes tras la reunión del Consell de Govern, el portavoz del PSOE ha criticado lo que ha considerado como una «ridícula» puesta en escena y, en todo caso, ha criticado la «insuficiencia» de las propuestas presentadas de las que ni siquiera, ha añadido, fueron capaces de apuntar su impacto económico o su desarrollo.

Negueruela ha advertido que las propuestas del Ejecutivo no frenan el decrecimiento sino que, incluso, incentivan la llegada de más turistas en algunos meses del año. El PSOE se ha mostrado su oposición a subir la ecotasa sólo tres meses y a cualquier rebaja en cualquier mes para que lleguen más turistas. Para Negueruela, el incremento propuesto sólo para verano no cambiará los flujos.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado que el Govern presente su batería de medidas contra la saturación turística sin haberlas consensuado antes, lo que ha calificado como «una tremenda irresponsabilidad».

Sobre el contenido concreto, Apesteguia ha rechazado la recuperación de la bolsa de plazas, que hoteles y restaurantes puedan volver a saltarse el planeamiento urbanístico y ha reclamado que se impulse la limitación de coches en Mallorca.

En relación al ITS (la ecotasa), ha insistido en que no apoyarán su rebaja o eliminación en ningún momento del año. «Si quieren negociar, que el anuncio del viernes lo envíen a la papelera de reciclaje y vengan con una hoja en blanco. No aceptaremos chantajes mediáticos, tienen nuestras propuestas», ha concluido.

El PP: «Son medidas que la izquierda no tuvo la valentía de aprobar»

El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha destacado que «la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha propuesto medidas de contención y sostenibilidad turística que la izquierda no tuvo la valentía de adoptar en ocho años en el Govern».

El popular ha defendido la necesidad de tomar medidas de contención, ya que las islas se encuentran «al límite» y ha reclamado, por ello, «altura de miras» al resto de partidos para permitir que todas estas propuestas puedan aprobarse lo antes posible en el Parlament.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, Sagreras ha señalado que «la apuesta del Govern ha sido desde el primer momento la contención, es decir no seguir creciendo, pero tampoco decrecer, salvo en oferta turística ilegal». En este sentido, ha destacado que las medidas propuestas por el Govern «permiten reactivar la inversión turística, sin crecer ni una sola plaza más, mediante el intercambio de plazas y la reconversión de oferta obsoleta» y endurecen la lucha contra la oferta ilegal. «Se incrementan las sanciones hasta los 500.000 euros y se habilitará por ley la colaboración entre Policía Nacional y Policía Local», ha señalado.

También ha destacado que «el Govern de Marga Prohens envía un mensaje claro de su apuesta por la desestacionalización, adaptando el ITS a la estacionalidad de las Islas, con su eliminación los meses de enero y febrero y

su aumento en temporada alta». «Creemos que es una propuesta de sentido común, que va en la línea de otros destinos competidores y que no nos hace perder competitividad como destino turístico», ha destacado el portavoz popular.