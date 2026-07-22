OKDIARIO caza en exclusiva la detención en Palma de un venezolano acusado de distribuir miles de archivos pedófilos

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de nacionalidad venezolana acusado de poseer y distribuir miles de archivos audiovisuales de abuso sexual infantil, en una operación desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. OKDIARIO fue testigo del momento del arresto y captó en exclusiva la detención del sospechoso cuando era trasladado por los agentes.

La actuación policial forma parte de una exhaustiva investigación culminada por los investigadores especializados en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil en Internet, unas pesquisas que han permitido retirar de la circulación una ingente cantidad de material de abuso sexual de menores, incluidos menores prepúberes.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico en exclusiva, durante el registro practicado en el domicilio del detenido, los agentes localizaron miles de archivos de abuso sexual infantil, además de más de 200 gigabytes de material pornográfico almacenado en distintos dispositivos electrónicos que han quedado intervenidos para su análisis.

La investigación se inició gracias al constante ciberpatrullaje realizado por los especialistas del Grupo de Delitos Tecnológicos, que detectaron rastros digitales relacionados con descargas e intercambios de este tipo de archivos a través de Internet. Tras identificar el origen de la actividad, los investigadores solicitaron la colaboración de los agentes de la Policía Nacional de Palma, que localizaron el domicilio del sospechoso y ejecutaron la operación sobre el terreno.

OKDIARIO presenció el momento en el que el ciudadano venezolano era detenido por los agentes y trasladado a dependencias policiales, donde continuaron las diligencias antes de su puesta a disposición judicial.

La investigación permanece abierta y serán los análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos los que determinen si existen nuevos indicios relacionados con los hechos que se investigan. Mientras tanto, el detenido deberá responder ante la autoridad judicial por los presuntos delitos que se le atribuyen.