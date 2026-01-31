Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha pedido a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que investigue el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas, y critica las «mentiras» del Gobierno de Pedro Sánchez que han producido «incertidumbre» entre la población. Así se ha expresado en un vídeo grabado en la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb (Croacia).

El ex presidente de la Xunta de Galicia ha trasladado «varias peticiones» a la institución europea con sede en Bruselas. En primer lugar, «que la Comisión Europea impulse el esclarecimiento de las causas de una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa», en alusión a la tragedia de Adamuz.

El pasado 18 de enero, un Iryo descarriló en la localidad cordobesa, invadió el carril contrario y, apenas unos segundos después, colisionó con un tren Alvia que viajaba en dirección opuesta. Este último fue el convoy más afectado y ahí se produjo el mayor número de defunciones.

Para saber más sobre el origen de esta catástrofe, Feijóo también ha pedido la «revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril». «ADIF es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad», ha lamentado el dirigente popular.

En relación también con este hecho, Feijóo he pedido a la Comisión Europea «flexibilidad para que el próximo Gobierno de España pueda hacer frente a la inversión necesaria para recuperar la seguridad del ferrocarril español». «España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su gobierno», ha manifestado.

«Preocupación» por las regularizaciones

El líder del PP ha trasladado a su vez su «preocupación» por la política migratoria de Sánchez. «El Gobierno de España está a punto de regularizar sin control ni garantías a todos los inmigrantes que entraron ilegalmente en nuestro país, cerca de 850.000», ha detallado Feijóo. A su vez, ha alertado de que se pretende poner en marcha «sin pedir ni siquiera la ausencia de antecedentes policiales para esas personas».

A ojos del ex presidente de la Xunta de Galicia, esta decisión va «en contra de las recomendaciones europeas y en contra de la normativa del Pacto de Inmigración y asilo».

En ese sentido, el presidente popular considera que la medida tiene «consecuencias nocivas para España y por tanto para toda Europa porque presionará los servicios públicos, tensionar aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia». Y ha argumentado que «la ilegalidad no puede producir derechos» porque, en ese caso, «va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente que afectará al conjunto de la Unión Europea».

«Mientras Europa y todos los países que la conforman llevan años apostando por el control. España no puede practicar el descontrol», ha lamentado el dirigente del PP. Además, ha asegurado que «los grandes líderes de la UE» se suman a su «denuncia a esta regularización masiva». «Compartimos que la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable», ha subrayado.

Salvaguardas en el pacto con Mercosur

Por último, Feijóo ha puesto en valor el pacto con Mercosur para asegurar el libre comercio entre ambos mercados: «Mercosur puede ser una oportunidad si se hace bien». En todo caso, ha matizado que no se puede «permitir que sea un problema para el sector primario». «Tiene que salir adelante con las garantías acordadas para contar con nuestro pleno apoyo; ningún acuerdo comercial puede perjudicar al campo español», ha sentenciado.

Para ello, ha comunicado un acuerdo con sus colegas de partido en los demás países europeos para que «las salvaguardias sean automáticas, inmediatas y plenamente operativas» antes de la entrada en vigor del acuerdo.