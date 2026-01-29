Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado para analizar la situación de la red ferroviaria

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha anunciado que su grupo en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, va a impulsar la creación de una comisión de investigación para analizar «la situación de la red ferroviaria de alta velocidad» y de Rodalies en Cataluña. También para examinar la situación de los trenes de cercanías en el conjunto de España.

El jefe del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez, que este jueves se desplazará a Huelva para asistir al funeral religioso por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Huelva), ha despejado, por el momento, que el PP vaya a entrar en una «una investigación judicial» sobre las muertes que se habrían podido evitar. Eso, ha asegurado, sólo «le corresponde al ámbito judicial».

Feijóo, ha justificado la acción que la mayoría que ostenta el Grupo Popular en el Senado responsa a una «obligación», como líder de la oposición, «dado que el Gobierno me está ocultando y engañando, decir a los españoles cómo está la situación del ferrocarril español». Unas declaraciones, a las que ha sumado sus críticas a que desde la Moncloa, y por ende desde el Ministerio de Transportes, no se hayan ofrecido las explicaciones pertinentes a los españoles.

En una entrevista en Antena 3, el presidente popular ha asegurado que su «única certeza», «es que el Gobierno ha mentido porque no se renovó la vía», a lo que ha criticado que no se hayan tenido en cuenta siquiera las advertencias de los maquinistas. «Ha faltado al respecto a las víctimas», ha señalado. «Es una negligencia continuada de primer nivel», ha aseverado Feijóo.

En este sentido, ha denunciado, tras criticas al líder socialista del Gobierno, que no se haya atrevido a dar la cara ni a dar explicaciones casi dos semanas después de la tragedia. La última que se le vio en público, ha reprochado, fue el pasado domingo en un mitin en Aragón donde tan sólo fue capaz de dar la enhorabuena al titular del ramo, Óscar Puente.

Con todo, ha asegurado Feijóo que lo que tienen Sánchez, de quien ha criticado que ni siquiera haya sido capaz de decidir acompañar a las víctimas en el funeral que se va a celebrar esta tarde en la catedral de Huelva porque tiene «un problema de conciencia».

Contra la regularización masiva

El líder del PP ha denunciado que el objetivo de Sánchez con la regularización masiva, acuerdo sellado con Podemos que pretenden conceder la naiconalidad a medio millón de personas, no son los inmigrantes, sino permanecer en el Palacio de la Moncloa.

En este sentido, ha señalado que mientras «Europa está planteando una política de control migratorio, España ha abierto la puerta al descontrol migratorio».

Feijóo, por su parte, ha incidido en el planteamiento del PP en lo que respecta a la regularización. A su juicio, debería individualizada, condicionada, sometida a un contrato de trabajo y sin ningún tipo de antecedentes policiales. «Nuestro criterio es conocido», ha recordado en alusión al Plan Migratorio de los populares sellado en Murcia el año pasado.

«España no se merece un trilero al frente de la Presidencia del Gobierno», subrayado a renglón seguido en referencia a la utilización que ha hecho Sánchez de los pensionistas para evitar que se les revalorice las pensiones sin tener en cuenta el proyecto de ley que presentó el PP el pasado noviembre para acordarlo.