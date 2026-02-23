España pide a sus ciudadanos en México «extremar las precauciones» tras la muerte de ‘El Mencho’

España ha activado el protocolo de seguridad para sus nacionales en México después de que la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya desatado una oleada de violencia sin precedentes en el país centroamericano. La operación militar que acabó con la vida del narcotraficante más buscado de México se ha cobrado además la vida de al menos seis de sus sicarios y ha encendido la mecha de los disturbios que ahora sacuden varias regiones del país.

La Embajada de España en México ha difundido un comunicado urgente a través de sus redes sociales donde recomienda a todos los españoles presentes en el territorio mexicano que eviten los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, especialmente los de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y Tijuana, en Baja California, dos de las zonas históricamente más conflictivas del país y ahora en estado de máxima alerta. La legación diplomática ha pedido igualmente a sus compatriotas que extremen al máximo las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad.

El consulado de Guadalajara cierra sus puertas

La gravedad de lo ocurrido ha llevado a la diplomacia española a tomar medidas excepcionales. El consulado español en Guadalajara, ciudad epicentro de la influencia del CJNG, permanecerá cerrado este lunes 23 de febrero como medida preventiva. La Embajada ha subrayado que mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos y está en contacto directo con los españoles afectados, coordinándose además con los consulados de Ciudad de México y Monterrey.

Los disturbios han alcanzado cotas especialmente alarmantes en Puerto Vallarta, donde un grupo de individuos armados irrumpió en la cárcel de Ixtapa y liberó a un número indeterminado de presos considerados de alta peligrosidad. La misma localidad ha sido escenario de varios tiroteos, así como de incendios intencionados de vehículos y comercios. Ante el caos desatado, el Ayuntamiento ha instado a la población a permanecer en sus casas y ha ordenado al comercio que no abra hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de trabajadores y clientes.

España no es el único país que ha reaccionado. Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ecuador también han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en México, instándoles a refugiarse, limitar sus movimientos y seguir las instrucciones de las autoridades locales.